В Україні різко виріс попит на авто з Китаю: популярні марки та моделі (фото)

Переважна більшість авто з Китаю в Україні — електромобілі. Нових машин купують у чотири рази більше, аніж уживаних.

Related video

Українці стали купувати більше авто з Китаю. За серпень їх придбали понад 1,7 тис., що на 61% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Нових авто з Китаю придбали 1336, що на 88% більше, аніж торік. Вони займають 16% ринку.

Вживаних машин поставили на облік у чотири рази менше — 371 і це на 6% більше, ніж в серпні 2023 року. Їхня частка на ринку становить 1,4%.

Volkswagen ID.4 лідирує у вживаному сегменті Фото: Volkswagen

Переважна більшість авто з Китаю в Україні (78%) – електромобілі. Якщо раніше лідирували моделі світових брендів, зібрані в КНР, то зараз на перше місце в сегменті нових авто вийшов BYD Song Plus.

ТОП 5 популярних нових авто з Китаю:

BYD Song Plus – 179 проданих авто. Honda M-NV – 169 од. Volkswagen ID.4 – 147 од. Zeekr 001 – 107 од. Nissan Ariya – 83 од.

Серед китайських авто з пробігом у лідерах залишається Volkswagen ID.4.

Важливо

Названо найнадійніші автомобілі з Китаю за 2024 рік (фото)

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

Volkswagen ID.4 – 51 проданих авто. Chery eQ1 – 34 од. Zeekr 001 – 29 од. Honda M-NV – 26 од. Nissan Ariya – 23 од.

Між іншим, на український ринок вийде новий китайський позашляховик у стилі Land Rover Defender.

Також Фокус розповідав, що продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд.