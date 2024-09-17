В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)

Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,5 року. Найчастіше українці привозять з Америки електромобілі Tesla.

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Попит на вживані авто з США в Україні різко виріс. За серпень їх зареєстрували майже 5,2 тис., що одразу на 83% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Таким чином, кожне п’яте авто з пробігом в Україні тепер має американське походження. Звісно, переважна більшість цих машин — так звані "битки", тобто вони побували в ДТП. Середній їх вік становить 5,5 року.

Tesla Model Y — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla

Більшість авто зі США в Україні (42%) мають бензинові двигуни. Утім, росте частка електромобілів — вона вже сягнула 38%. 8% пригнаних машин — гібриди. Частка дизельних моделей та авто з ГБО однакова — по 6%.

Найпопулярніші вживані авто зі США — електрокари. У п’ятірці кращих — одразу три моделі Tesla.

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В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик із запасом ходу 640 км (фото)

ТОП 5 популярних авто зі США в Україні за серпень 2024 року:

Tesla Model Y — 567 проданих авто. Tesla Model 3 — 547 од. Ford Escape — 329 од. Tesla Model S — 265 од. Jeep Cherokee — 259 од.

До речі, в Україні за останній місяць зріс і попит на автомобілі з Китаю. Найчастіше до нас завозять електромобілі.

Також Фокус розповідав, що продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд.