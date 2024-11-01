Nissan створив розкішний позашляховик для елітного пікніку (фото)

Infiniti QX80 Autograph Lounge створений для відпочинку на природі. У багажнику позашляховика з'явилися телевізор і набір дорогого посуду.

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На тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі дебютує новий Infiniti QX80 у версії Autograph Lounge. Дорогий позашляховик від преміального бренду Nissan підготували для пікніку. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.

У багажнику встановили монітор і висувні шухляди Фото: Infiniti

За основу взяли топовий Infiniti QX80 Autograph вартістю від $110 тисяч. Основні зміни відбулися в багажнику, де встановили свого роду набір для пікніку.

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У спеціальних висувних шухлядах зберігаються дорогий посуд, штопор та бокали. Є і спеціальні ніші для пляшок з вином чи мінеральною водою.

Шухляди призначені для перевезення посуду та вина Фото: Infiniti

Для веселого проводження часу в багажнику встановили невеликий монітор та великі динаміки аудіосистеми Klipsch. У оздобленні використана дорога шкіра. Пневмопідвіска дозволяє за потреби занизити кузов для зручності.

Infiniti QX80 оснащений 450-сильний V6 твін-турбо Фото: Infiniti

Зовні новий Infiniti QX80 Autograph Lounge вирізняється особливим матовим забарвленням та оригінальними 24-дюймовими дисками. Як і стандартна модель, він оснащений 450-сильним V6 твін-турбо об’ємом 3,5 л та 9-ступінчастою автоматичною КПП.

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