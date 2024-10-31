Пікап Prado та компактний позашляховик: Toyota показала дві яскраві моделі (відео)
На шоу SEMA дебютують оригінальний пікап Land Cruiser Prado та спеціальна вкорочена версія моделі 4Runner для любителів серфінгу. Позашляховики вирізняються яскравим дизайном.
Toyota готує цікаві новинки для тюнінгшоу SEMA в Лас-Вегасі. Японський автовиробник презентує дві моделі підвищеної прохідності і вже опублікував їх зображення та відео з ними.
Перше авто – пікап Toyota Land Cruiser Rox на базі нового Prado 250. Його створили у каліфорнійській дизайн-студії Toyota.
Позашляховику повністю зрізали дах, а замість багажника обладнали вантажний кузов. Крім того, він отримав посилені бампери, лебідку, додатковий захист днища, великі позашляхові шини і додаткову оптику.Важливо
Друге авто – позашляховик Toyota 4Runner Surf, розроблений в тюнінг-ательє Motorsports Garage. Авто стилізували під Toyota Hilux Surf 80-х років.
Toyota 4Runner дещо вкоротили, він позбувся задніх дверей, а його дах зробили знімним. Також встановили спеціальне кріплення для перевезення дощок для серфінгу.
Як і Land Cruiser Rox, позашляховик отримав великі покришки і додаткову світлотехніку. Крім того, з’явилися металеві дуги спереду та шноркель для форсування водних перешкод.
Між іншим, Toyota та Suzuki готують недорогі електрокросовери-близнюки із запасом ходу понад 500 км.
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