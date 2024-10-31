Пикап Prado и компактный внедорожник: Toyota показала две яркие модели (видео)
На шоу SEMA дебютируют оригинальный пикап Land Cruiser Prado и специальная укороченная версия модели 4Runner для любителей серфинга. Внедорожники отличаются ярким дизайном.
Toyota готовит интересные новинки для тюнингшоу SEMA в Лас-Вегасе. Японский автопроизводитель презентует две модели повышенной проходимости и уже опубликовал их изображения и видео с ними.
Первое авто — пикап Toyota Land Cruiser Rox на базе нового Prado 250. Его создали в калифорнийской дизайн-студии Toyota.
Внедорожнику полностью срезали крышу, а вместо багажника оборудовали грузовой кузов. Кроме того, он получил усиленные бамперы, лебедку, дополнительную защиту днища, большие внедорожные шины и дополнительную оптику.Важно
Второе авто — внедорожник Toyota 4Runner Surf, разработанный в тюнинг-ателье Motorsports Garage. Авто стилизовали под Toyota Hilux Surf 80-х годов.
Toyota 4Runner несколько укоротили, он лишился задних дверей, а его крышу сделали съемной. Также установили специальное крепление для перевозки досок для серфинга.
Как и Land Cruiser Rox, внедорожник получил большие покрышки и дополнительную светотехнику. Кроме того, появились металлические дуги спереди и шноркель для форсирования водных преград.
Между прочим, Toyota и Suzuki готовят недорогие электрокроссоверы-близнецы с запасом хода более 500 км.
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