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Авто

Пикап Prado и компактный внедорожник: Toyota показала две яркие модели (видео)

Toyota Land Cruiser Rox, Toyota Land Cruiser, Пикап Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser Rox

На шоу SEMA дебютируют оригинальный пикап Land Cruiser Prado и специальная укороченная версия модели 4Runner для любителей серфинга. Внедорожники отличаются ярким дизайном.

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Toyota готовит интересные новинки для тюнингшоу SEMA в Лас-Вегасе. Японский автопроизводитель презентует две модели повышенной проходимости и уже опубликовал их изображения и видео с ними.

Первое авто — пикап Toyota Land Cruiser Rox на базе нового Prado 250. Его создали в калифорнийской дизайн-студии Toyota.

Пикап Toyota Land Cruiser Fullscreen
Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап
Фото: Toyota

Внедорожнику полностью срезали крышу, а вместо багажника оборудовали грузовой кузов. Кроме того, он получил усиленные бамперы, лебедку, дополнительную защиту днища, большие внедорожные шины и дополнительную оптику.

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Второе авто — внедорожник Toyota 4Runner Surf, разработанный в тюнинг-ателье Motorsports Garage. Авто стилизовали под Toyota Hilux Surf 80-х годов.

Toyota 4Runner Surf, Toyota 4Runner Fullscreen
Toyota 4Runner Surf
Фото: Toyota
Toyota 4Runner Fullscreen
Фото: Toyota

Toyota 4Runner несколько укоротили, он лишился задних дверей, а его крышу сделали съемной. Также установили специальное крепление для перевозки досок для серфинга.

Как и Land Cruiser Rox, внедорожник получил большие покрышки и дополнительную светотехнику. Кроме того, появились металлические дуги спереди и шноркель для форсирования водных преград.

Между прочим, Toyota и Suzuki готовят недорогие электрокроссоверы-близнецы с запасом хода более 500 км.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом рамном внедорожнике Toyota.