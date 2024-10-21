Land Cruiser на минималках: презентован самый дешевый рамный внедорожник Toyota (видео)

Toyota Rangga SUV — компактный семиместный внедорожник на шасси рамного пикапа Hilux Champ. Бюджетное авто оснащено 2,4-литровым 150-сильным турбодизелем.

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На автошоу в Индонезии презентовали новый Toyota Rangga SUV. Формально это концепт, но бюджетный рамный внедорожник поступит в производство с 2025 года. Об этом сообщает сайт GaadiWaadi.

Внедорожник создан на платформе рамного пикапа Toyota Hilux Champ стоимостью от $12 000. Передняя часть двух авто одинакова, а вот вместо грузовой платформы Rangga SUV получил кузов.

Авто достигает 4,5 м в длину

4,5-метровый внедорожник отличается рубленым дизайном с изогнутой оконной линией, крупными фарами и массивным пластиковым обвесом. Боковины украсили выштамповками.

Toyota Rangga SUV оснастили 150-сильным турбодизелем

Рубленые поверхности преобладают и в салоне. Внедорожник является семиместным — установлено три ряда сидений. На центральной панели установили 7-дюймовый сенсорный дисплей. Мультимедийная система дополнена Android Auto и Apple CarPlay.

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Кроме того, бюджетная модель оснащена двухзонным климат-контролем, камерой, парктроником, ABS и 2 подушками безопасности.

На центральной панели установили 7-дюймовый сенсорный дисплей Салон Toyota Rangga SUV рассчитан на 7 человек

Новый Toyota Rangga SUV оснащен 2,4-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, недавно на базе Toyota Hilux Champ создали недорогой дом на колесах.

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