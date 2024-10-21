Land Cruiser на мінімалках: презентовано найдешевший рамний позашляховик Toyota (відео)

Toyota Rangga SUV — компактний семимісний позашляховик на шасі рамного пікапа Hilux Champ. Бюджетне авто оснащене 2,4-літровим 150-сильним турбодизелем.

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На автошоу в Індонезії презентували новий Toyota Rangga SUV. Формально це концепт, але бюджетний рамний позашляховик надійде у виробництво із 2025 року. Про це повідомляє сайт GaadiWaadi.

Позашляховик створено на платформі рамного пікапа Toyota Hilux Champ вартістю від $12 000. Передня частина двох авто однакова, а от замість вантажної платформи Rangga SUV отримав кузов.

Авто сягає 4,5 м у довжину

4,5-метровий позашляховик вирізняється рубаним дизайном із вигнутою віконною лінією, великими фарами та масивним пластиковим обвісом. Боковини прикрасили виштамповками.

Toyota Rangga SUV оснастили 150-сильним турбодизелем

Рубані поверхні переважають і в салоні. Позашляховик є семимісним – встановлено три ряди сидінь. На центральній панелі встановили 7-дюймовий сенсорний дисплей. Мультимедійна система доповнена Android Auto та Apple CarPlay.

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Крім того, бюджетна модель оснащена двозонним клімат-контролем, камерою, парктроніком, ABS та 2 подушками безпеки.

На центральній панелі встановили 7-дюймовий сенсорний дисплей Салон Toyota Rangga SUV розрахований на 7 осіб

Новий Toyota Rangga SUV оснащений 2,4-літровим турбодизелем потужністю 150 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

До речі, недавно на базі Toyota Hilux Champ створили недорогий дім на колесах.

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