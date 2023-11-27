Ціна 13 000$ і великий багажник: Toyota представила доступний пікап (відео)

Пікап Toyota Hilux Champ не отримав багате оснащення, але має бюджетний цінник і може впоратися з безліччю завдань. Новинку запропонують із трьома двигунами на вибір.

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У Таїланді представили недорогий пікап Toyota Hilux Champ. Модель є серійною версією концепт-кара IMV 0 і може впоратися з безліччю завдань. Про це розповіли на сайті бренду.

Toyota Hilux Champ отримав утилітарний дизайн із пластиковим переднім бампером і прямокутними фарами. Також спереду розташоване плоске лобове скло.

Ззаду розташована вантажна платформа Фото: Toyota

На кузові є безліч отворів для болтів, які дають змогу легко модернізувати пікап. Понад 100 виробників аксесуарів дадуть змогу переобладнати автомобіль у машину швидкої допомоги, фургон з їжею або будинок на колесах.

Toyota запропонує безліч аксесуарів для Hilux Champ Фото: Toyota

Toyota Hilux Champ буде доступний із короткою та подовженою колісною базою. Топова версія сягає в довжину 5300 мм, а базова — 4970 мм. Новинку також запропонують з одномісним і двомісним салоном.

В інтер'єрі немає інформаційно-розважального дисплея. Усередині встановлено аналогову панель приладів, фізичні органи управління, два підстаканники, розетку, електричні склопідйомники та кілька відсіків для зберігання речей.

В інтер'єрі відсутній інформаційно-розважальний дисплей Фото: Toyota

Toyota Hilux Champ запропонують з 2,0- і 2,7-літровими бензиновими двигунами потужністю 139 і 166 к.с. відповідно. Також доступний 2,4-літровий турбодизель потужністю 150 к.с.

На вибір доступні 5-ступінчаста "механіка" або 6-ступінчаста автоматична КПП. Модель має задній привід.

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Вартість Toyota Hilux Champ у Таїланді становить від 13 065 до 16 425 доларів. Новинка вже доступна для попереднього замовлення, а пізніше стане доступною і на інших ринках.

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