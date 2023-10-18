Для будь-яких завдань: Toyota показала інноваційний вантажний електромобіль (фото)
Toyota IMV 0 є вантажним автомобілем, який підходить практично для будь-яких завдань. Виробник показав кілька варіантів моделі, включно з "мобільним кафе" і позашляховиком.
Toyota показала концепт-кар багатоцільового електромобіля IMV 0. Це вантажна модель, яка може підійти практично для будь-яких завдань. Про це повідомили на сайті бренду.
Toyota IMV 0 отримала мінімалістичний дизайн. Спереду встановлені прямокутні фари з кількома варіантами оформлення графіки.
Габарити Toyota IMV 0:
- довжина — 5300 мм;
- ширина — 1785 мм;
- висота — 1740 мм;
- колісна база — 3085 мм.
Базова версія Toyota IMV 0 є електричним пікапом із вантажною платформою. Проте модель можна легко переобладнати в позашляховик, фургон з їжею або машину швидкої допомоги.
На Японській виставці мобільності 2023 року буде представлено два концепт-кари на базі Toyota IMV 0. Одним із них буде "мобільне кафе", яке пропонуватиме відвідувачам напої.
У Toyota зазначили, що покупці IMV 0 зможуть самостійно модернізувати електромобіль. Також виробник запропонує кілька модифікацій моделі з різною колісною базою та оснащенням.
Крім електромоторів Toyota IMV 0 буде доступна з бензиновими і дизельними двигунами. Заявлена і гібридна силова установка.Важливо
Очікується, що серійна версія Toyota IMV 0 дебютує у 2024 році. Вартість моделі та характеристики стануть відомі пізніше.
Раніше Фокус розповів, що Toyota показала незвичайний концепт-кар Kayoibako.