Для любых задач: Toyota показала инновационный грузовой электромобиль (фото)

Toyota IMV 0 является грузовым автомобилем, который подходит практически для любых задач. Производитель показал несколько вариантов модели, включая "мобильное кафе" и внедорожник.

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Toyota показала концепт-кар многоцелевого электромобиля IMV 0. Это грузовая модель, которая может подойти практически для любых задач. Об этом сообщили на сайте бренда.

Toyota IMV 0 получила минималистичный дизайн. Спереди установлены прямоугольные фары с несколькими вариантами оформления графики.

Спереди установлены прямоугольные фары Фото: Toyota

Габариты Toyota IMV 0:

длина — 5300 мм;

ширина — 1785 мм;

высота — 1740 мм;

колесная база — 3085 мм.

Базовая версия Toyota IMV 0 является электрическим пикапом с грузовой платформой. Тем не менее модель можно легко переоборудовать во внедорожник, фургон с едой или машину скорой помощи.

Toyota IMV 0 могут использовать спасатели Фото: Toyota

На Японской выставке мобильности 2023 года будут представлены два концепт-кара на базе Toyota IMV 0. Одним из них будет "мобильное кафе", которое будет предлагать посетителям напитки.

Один из концепт-каров угостит посетителей выставки напитками Фото: Toyota

В Toyota отметили, что покупатели IMV 0 смогут самостоятельно модернизировать электромобиль. Также производитель предложит несколько модификаций модели с разной колесной базой и оснащением.

Помимо электромоторов Toyota IMV 0 будет доступна с бензиновыми и дизельными двигателями. Заявлена и гибридная силовая установка.

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Ожидается, что серийная версия Toyota IMV 0 дебютирует в 2024 году. Стоимость модели и характеристики станут известны позже.

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