Toyota представила необычный многоцелевой электромобиль (фото)

Toyota Rangga Concept может поступить в продажу уже в 2025 году. Электромобиль будет доступен с широким ассортиментом оснащения.

Related video

На международном автосалоне в Гайкиндо в Индонезии Toyota представила необычный концепт-кар Rangga. Это недорогой грузовой многоцелевой электромобиль. Об этом сообщили на сайте бренда.

Toyota Rangga является грузовой платформой, которую можно будет использовать для различных автомобилей. На выставке были показаны мобильное кафе Rangga Concept Mobile Café, машина скорой помощи Rangga Concept Ambulance, машина обслуживания Rangga Concept EV Mobile Service и даже гоночный пикап Rangga Concept Custom.

Toyota Rangga Concept Mobile Café Фото: Toyota Toyota Rangga Concept Ambulance Фото: Toyota Toyota Rangga Concept EV Mobile Service Фото: Toyota Toyota Rangga Concept Custom Фото: Toyota

Концепт-кар внешне похож на Toyota IMV 0, но обладает более компактной колесной базой. Технические характеристики модели пока держат в секрете.

Toyota IMV 0 имеет похожий дизайн Фото: Toyota

В Toyota заявили, что серийная версия Rangga обязательно появится в будущем. Со временем модель станет доступна и на других рынках.

В Индонезии проводится конкурс для людей, которые должны изобразить лучшую модификацию для электромобиля. Победитель получит денежный приз в 100 миллионов индонезийских рупий (6500 долларов).

Важно

Первый электрический пикап Toyota заметили на дорогах до презентации (фото)

Ожидается, что дебют серийной Toyota Rangga состоится в 2025 году. Стоимость новинки не раскрывается.

Ранее Фокус рассказал, что в Индии представили новый компактный минивэн Toyota Rumion 2024.