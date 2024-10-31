Suzuki и Toyota готовят недорогие электрические кроссоверы-близнецы: подробности и фото

Электрические кроссоверы Suzuki и Toyota будут отличаться только дизайном передней части. 4,3-метровые электрокары смогут преодолеть 500-550 км без подзарядки.

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В линейке Toyota появится недорогой компактный электрокроссовер. Разрабатывают его совместно с Suzuki. Эту информацию представители японского концерна подтвердили британскому изданию Autocar.

Электрический кроссовер Toyota начнут производить в Индии на предприятии Maruti-Suzuki с весны 2025 году. Он будет серийной версией концепта Toyota Urban SUV.

Запас хода электрокаров достигнет 500-550 км Фото: Toyota

Невооруженным глазом видно, что электромобиль Toyota является братом-близнецом Suzuki eVX. Две модели отличаются внешне лишь дизайном передней части и оптики. У них высокая оконная линия и расширенные задние крылья, а ручки задних дверей спрятаны в стойках.

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Компактные электрокроссоверы Toyota и Suzuki будут достигать 4,3 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,6 м в высоту. На шпионских фото салона Suzuki eVX виден цифровой щиток приборов и водительское кресло с электроприводом.

Suzuki eVX Фото: Suzuki

Ранее стало известно, что электромобиль Suzuki eVX получит батарею емкостью 60 кВт∙ч, а его запас составит 500-550 км. Кроме того, отмечалось, что недорогая модель выйдет на европейский рынок.

Кстати, недавно представили самый дешевый рамный внедорожник Toyota.

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