Suzuki та Toyota готують недорогі електричні кросовери-близнюки: подробиці та фото
Електричні кросовери Suzuki та Toyota відрізнятимуться лише дизайном передньої частини. 4,3-метрові електрокари зможуть подолати 500-550 км без підзарядки.
У лінійці Toyota з’явиться недорогий компактний електрокросовер. Розробляють його спільно із Suzuki. Цю інформацію представники японського концерну підтвердили британському виданню Autocar.
Електричний кросовер Toyota почнуть виготовляти в Індії на підприємстві Maruti-Suzuki з весни 2025 році. Він буде серійною версією концепта Toyota Urban SUV.
Неозброєним оком видно, що електромобіль Toyota є братом-близнюком Suzuki eVX. Дві моделі відрізняються зовні лише дизайном передньої частини та оптики. У них висока віконна лінія та розширені задні крила, а ручки задніх дверей сховані у стійках.Важливо
Компактні електрокросовер Toyota і Suzuki сягатимуть 4,3 м завдовжки, 1,8 м завширшки і 1,6 м заввишки. На шпигунських фото салону Suzuki eVX видно цифровий щиток приладів та водійське крісло з електроприводом.
Раніше стало відомо, що електромобіль Suzuki eVX отримає батарею ємністю 60 кВт∙год, а його запас складе 500-550 км. Крім того, зазначалося, що недорога модель вийде на європейський ринок.
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