280-сильний снаряд: представлено найпотужніший і найшвидший FIAT в історії (фото)
Новий FIAT Abarth 600e Scorpionissima оснащений 280-сильною електричною установкою та доопрацьованою ходовою. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 5,85 с.
Лінійку FIAT 600 поповнила нова заряджена модифікація від Abarth. Кросовер Scorpionissima є найпотужнішою та найшвидшою серійною моделлю за всю 125-річну історію італійського бренду. Про нього розповіли на сайті концерну Stellantis.
Scorpionissima є екстремальною версією представленого раніше електрокара FIAT Abarth 600e. Головна його відмінність – потужніший електромотор на 280 к. с. та 345 Н∙м.
Новий Abarth 600e Scorpionissima здатен розігнатися до 100 км/год за 5,85 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.
Із батареєю на 54 кВт∙год запас ходу становить 334 км. У всіх Abarth 600e доопрацьована підвіска, встановлені самоблокувальний диференціал типу Torsen та гальма Alcon діаметром 380 мм. 20-дюймові диски "взуті" у спеціальну версію шин Michelin Pilot Sport EV, створену саме для цієї моделі.
Новий Abarth 600e вирізняється агресивними бамперами, обвісом та спойлером. Варіант Scorpionissima видають чорний глянцевий декор. У його салоні встановлені спортивні сидіння в салоні, а в оздобленні використані шкіра і альантара.
Електромобіль FIAT 600e Abarth Scorpionissima виготовлять лімітованою серією із 1949 авто (1949 – рік заснування Abarth). Кросовер надійде в продаж із середини листопада за ціною від 48 950 євро.
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