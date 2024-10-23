Дебютував новий Opel Mokka 2025: як змінився компактний кросовер (фото)

Кросовер Opel Mokka оновився зовні та всередині. Модель запропонують у бензиновій, гібридній та електричній версіях.

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Представлено новий Opel Mokka. Компактний міський кросовер пройшов планову модернізацію і надійде в продаж за ціною від 26 740 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Ззаду освіжили ліхтарі Фото: Stellantis

Кросовер Opel Mokka не надто змінився зовні та зберігає оригінальний дизайн. Модель 2025 року можна пізнати за новими бамперами та дещо зміненими фарами і ліхтарями. Також розширено палітру кольорів кузова і запропоновано нові колісні диски.

У салоні замінили кермо та дисплеї Фото: Stellantis

Салон Opel Mokka 2025 зазнав суттєвіших змін. Кросовер отримав нове кермо, скошене знизу, а також покращені 10-дюймові дисплеї. На зміненій центральній консолі зменшили кількість перемикачів, а частина кнопок стали сенсорними. Мультимедійну систему також доопрацювали і доповнили бездротовими Android Auto та Apple CarPlay.

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Зі старту новий Opel Mokka буде доступний і з 1,2-літровим 136-сильним турбомотором, який пропонуватимуть із "м’якою" гібридною установкою на 28 к. с. або ж без неї.

Opel Mokka буде доступний у бензиновій, гібридній та електричній версіях Фото: Stellantis

Електромобіль Opel Mokka Electric віднині буде доступний лише у потужнішому варіанті на 156 сил із батареєю ємністю 54 кВт∙год та запасом ходу 403 км.

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