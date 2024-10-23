Дебютував новий Opel Mokka 2025: як змінився компактний кросовер (фото)
Кросовер Opel Mokka оновився зовні та всередині. Модель запропонують у бензиновій, гібридній та електричній версіях.
Представлено новий Opel Mokka. Компактний міський кросовер пройшов планову модернізацію і надійде в продаж за ціною від 26 740 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.
Кросовер Opel Mokka не надто змінився зовні та зберігає оригінальний дизайн. Модель 2025 року можна пізнати за новими бамперами та дещо зміненими фарами і ліхтарями. Також розширено палітру кольорів кузова і запропоновано нові колісні диски.
Салон Opel Mokka 2025 зазнав суттєвіших змін. Кросовер отримав нове кермо, скошене знизу, а також покращені 10-дюймові дисплеї. На зміненій центральній консолі зменшили кількість перемикачів, а частина кнопок стали сенсорними. Мультимедійну систему також доопрацювали і доповнили бездротовими Android Auto та Apple CarPlay.
Зі старту новий Opel Mokka буде доступний і з 1,2-літровим 136-сильним турбомотором, який пропонуватимуть із "м’якою" гібридною установкою на 28 к. с. або ж без неї.
Електромобіль Opel Mokka Electric віднині буде доступний лише у потужнішому варіанті на 156 сил із батареєю ємністю 54 кВт∙год та запасом ходу 403 км.
Раніше Фокус розповідав про новий доступний електромобіль Citroen у ретростилі.
Також ми писали про новий позашляховик Mitsubishi Pajero.