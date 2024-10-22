Переосмислена легенда: розкрито подробиці нового Mitsubishi Pajero (фото)

Новий Mitsubishi Pajero кардинально зміниться. Відроджений позашляховик стане розкішнішим та отримає плагін-гібридну установку.

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Mitsubishi готується відродити культовий позашляховик Pajero. Нове покоління моделі презентують у 2026 році. Про це пише японське видання Best Car, яке опублікувало рендери авто.

У лінійці Mitsubishi знову буде два Pajero Фото: BestCarWeb

Журналісти видання отримали інсайдерську інформацію про два варіанти Mitsubishi Pajero. Один із них розробляють на рамному шасі пікапа L200 (очевидно мова йде про новий Mitsubishi Pajero Sport), а другий – на подовженій платформі кросовера Outlander наступного покоління.

Mitsubishi Pajero матиме несучий кузов Фото: BestCarWeb

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Отже, таким чином підтверджується оприлюднена раніше інформація, що відроджений Mitsubishi Pajero, по суті, стане кросовером із несучим кузовом. Також відомо, що нова модель буде дорогою і розкішною – її вже називають японським Range Rover.

Для моделі готують плагін-гібридну установку Фото: BestCarWeb

За попередніми даними, довжина Mitsubishi Pajero 2026 складе приблизно 4,9 м, ширина – 1,9 м, а висота – 1,85 м. Очікується, що в Mitsubishi Outlander запозичать плагін-гібридну установку нової генерації. Водночас, новий Mitsubishi Pajero збереже непогані позашляхові якості.

До речі, недавно презентували новий гібрид Mitsubishi Outlander потужністю 300 сил.

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