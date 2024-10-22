Переосмислена легенда: розкрито подробиці нового Mitsubishi Pajero (фото)
Новий Mitsubishi Pajero кардинально зміниться. Відроджений позашляховик стане розкішнішим та отримає плагін-гібридну установку.
Mitsubishi готується відродити культовий позашляховик Pajero. Нове покоління моделі презентують у 2026 році. Про це пише японське видання Best Car, яке опублікувало рендери авто.
Журналісти видання отримали інсайдерську інформацію про два варіанти Mitsubishi Pajero. Один із них розробляють на рамному шасі пікапа L200 (очевидно мова йде про новий Mitsubishi Pajero Sport), а другий – на подовженій платформі кросовера Outlander наступного покоління.Важливо
Отже, таким чином підтверджується оприлюднена раніше інформація, що відроджений Mitsubishi Pajero, по суті, стане кросовером із несучим кузовом. Також відомо, що нова модель буде дорогою і розкішною – її вже називають японським Range Rover.
За попередніми даними, довжина Mitsubishi Pajero 2026 складе приблизно 4,9 м, ширина – 1,9 м, а висота – 1,85 м. Очікується, що в Mitsubishi Outlander запозичать плагін-гібридну установку нової генерації. Водночас, новий Mitsubishi Pajero збереже непогані позашляхові якості.
До речі, недавно презентували новий гібрид Mitsubishi Outlander потужністю 300 сил.
Також Фокус розповідав про найдешевший позашляховик Toyota.