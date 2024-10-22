Переосмысленная легенда: раскрыты подробности нового Mitsubishi Pajero (фото)

Новый Mitsubishi Pajero кардинально изменится. Возрожденный внедорожник станет роскошнее и получит плагин-гибридную установку.

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Mitsubishi готовится возродить культовый внедорожник Pajero. Новое поколение модели презентуют в 2026 году. Об этом пишет японское издание Best Car, которое опубликовало рендеры авто.

В линейке Mitsubishi снова будет два Pajero Фото: BestCarWeb

Журналисты издания получили инсайдерскую информацию о двух вариантах Mitsubishi Pajero. Один из них разрабатывают на рамном шасси пикапа L200 (очевидно речь идет о новом Mitsubishi Pajero Sport), а второй — на удлиненной платформе кроссовера Outlander следующего поколения.

Mitsubishi Pajero будет иметь несущий кузов Фото: BestCarWeb

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Таким образом, таким образом подтверждается обнародованная ранее информация, что возрожденный Mitsubishi Pajero, по сути, станет кроссовером с несущим кузовом. Также известно, что новая модель будет дорогой и роскошной — ее уже называют японским Range Rover.

Для модели готовят плагин-гибридную установку Фото: BestCarWeb

По предварительным данным, длина Mitsubishi Pajero 2026 составит примерно 4,9 м, ширина — 1,9 м, а высота — 1,85 м. Ожидается, что у Mitsubishi Outlander позаимствуют плагин-гибридную установку новой генерации. В то же время, новый Mitsubishi Pajero сохранит неплохие внедорожные качества.

Кстати, недавно презентовали новый гибрид Mitsubishi Outlander мощностью 300 сил.

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