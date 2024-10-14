На європейський ринок вийде недорогий компактний електрокросовер від Stellantis (фото)
Електромобіль Leapmotor B10 — компактний міський кросовер із обтічним дизайном. Стартова ціна автомобіля складе приблизно 30 000 євро.
На Паризькому автосалоні презентували новий Leapmotor B10. Електричний кросовер надійде в продаж із 2025 року та буде продаватися в Європі. Про це повідомляє британське видання Autocar.
Китайський електромобіль Leapmotor B10 продаватиме на європейському ринку концерн Stellantis, який недавно став співвласником бренду. Раніше в низці країн ЄС вже почали продавати електромобілі Leapmotor T03 і C10.
Як і побратими, новий Leapmotor B10 буде відносно недорогим – приблизно 30 000 євро в базовій версії. Це компактний міський електрокросовер довжиною приблизно 4,3-4,4 м, збудований на новій платформі Leap 3.5.
Дизайн Leapmotor B10 витриманий у дусі старшого брата С10. У нього плавні форми кузова, висувні дверні ручки, вузькі світлодіодні фари та ліхтарі.
Салон Leapmotor B10 не показали, тримають у секреті і його характеристики. За даними Autocar, електрокросовер отримає 218-сильний мотор та батарею на 69 кВт∙год від старшого Leapmotor C10.
До речі, на автошоу в Парижі концерн Stellantis показав і передсерійний варіант нового Citroen C5 Aircross.
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