На європейський ринок вийде недорогий компактний електрокросовер від Stellantis (фото)

Електромобіль Leapmotor B10 — компактний міський кросовер із обтічним дизайном. Стартова ціна автомобіля складе приблизно 30 000 євро.

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На Паризькому автосалоні презентували новий Leapmotor B10. Електричний кросовер надійде в продаж із 2025 року та буде продаватися в Європі. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Китайське авто продаватиметься в Європі Фото: Stellantis

Китайський електромобіль Leapmotor B10 продаватиме на європейському ринку концерн Stellantis, який недавно став співвласником бренду. Раніше в низці країн ЄС вже почали продавати електромобілі Leapmotor T03 і C10.

Як і побратими, новий Leapmotor B10 буде відносно недорогим – приблизно 30 000 євро в базовій версії. Це компактний міський електрокросовер довжиною приблизно 4,3-4,4 м, збудований на новій платформі Leap 3.5.

Дизайн Leapmotor B10 витриманий у дусі старшого брата С10. У нього плавні форми кузова, висувні дверні ручки, вузькі світлодіодні фари та ліхтарі.

Стартова ціна Leapmotor B10 складе приблизно 30 000 євро Фото: Stellantis

Салон Leapmotor B10 не показали, тримають у секреті і його характеристики. За даними Autocar, електрокросовер отримає 218-сильний мотор та батарею на 69 кВт∙год від старшого Leapmotor C10.

До речі, на автошоу в Парижі концерн Stellantis показав і передсерійний варіант нового Citroen C5 Aircross.

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