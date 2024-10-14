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Авто

На европейский рынок выйдет недорогой компактный электрокроссовер от Stellantis (фото)

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Фото: Stellantis | Leapmotor B10 — недорогой городской электрокроссовер

Электромобиль Leapmotor B10 — компактный городской кроссовер с обтекаемым дизайном. Стартовая цена автомобиля составит примерно 30 000 евро.

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На Парижском автосалоне презентовали новый Leapmotor B10. Электрический кроссовер поступит в продажу с 2025 года и будет продаваться в Европе. Об этом сообщает британское издание Autocar.

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Китайское авто будет продаваться в Европе
Фото: Stellantis

Китайский электромобиль Leapmotor B10 будет продавать на европейском рынке концерн Stellantis, который недавно стал совладельцем бренда. Ранее в ряде стран ЕС уже начали продавать электромобили Leapmotor T03 и C10.

Как и собратья, новый Leapmotor B10 будет относительно недорогим — примерно 30 000 евро в базовой версии. Это компактный городской электрокроссовер длиной примерно 4,3-4,4 м, построенный на новой платформе Leap 3.5.

Дизайн Leapmotor B10 выдержан в духе старшего брата С10. У него плавные формы кузова, выдвижные дверные ручки, узкие светодиодные фары и фонари.

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Стартовая цена Leapmotor B10 составит примерно 30 000 евро
Фото: Stellantis

Салон Leapmotor B10 не показали, держат в секрете и его характеристики. По данным Autocar, электрокроссовер получит 218-сильный мотор и батарею на 69 кВт∙ч от старшего Leapmotor C10.

Кстати, на автошоу в Париже концерн Stellantis показал и предсерийный вариант нового Citroen C5 Aircross.

Также Фокус рассказывал о новом бюджетном электрокроссовере Renault 4.