Переосмислена класика: найпопулярніший Renault відродили в новому форматі (фото, відео)

Кросовер Renault 4 зовні нагадує однойменну модель 1961 року, проте є електромобілем. Модель запропонують у версіях на 120 і 150 сил із запасом ходу до 400 км.

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На автошоу в Парижі представили новий Renault 4 E-Tech. Наймасовішу модель в історії марки відродили в новому форматі – тепер це електрокросовер. Про нього розповіли на офіційному сайті Renault.

Дизайн Renault 4 E-Tech

Електрокар зовні дуже нагадує оригінальний Renault 4 1961 року, випущений накладом у понад 8 млн екземплярів. У нього характерний двооб’ємний силует із високим капотом та малими кутами нахилу стійок. Спереду зімітували решітку радіатора та доповнили її підсвічуванням. Збережені зсувний дах, круглі фари та вузькі ліхтарі, проте оптика в них сучасна – світлодіодна.

Усі версії моделі отримали 18-дюймові диски. До того ж, кросовер дещо більший за знаменитого предка.

Запас ходу електрокара сягає 400 км Фото: Renault

Розміри Renault 4 E-Tech:

довжина – 4,14 м;

ширина – 1,8 м;

висота – 1,57 м;

колісна база – 2,62 м;

маса – 1410 кг.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Renault

Інтер'єр Renault 4 E-Tech

У салоні Renault 4 E-Tech переважають рубані лінії. На передній панелі встановили два 10-дюймові дисплеї. Кросовер має просторий салон та 420-літровий багажник, а також чимало відділень для дрібних речей загальним об’ємом 23,3 л.

За доплату новий Renault 4 E-Tech можна персоналізувати – обрати яскравий колір кузова, декор чи незвичне оздоблення салону. Також серед опцій є 410-ваттна акустика Harman Kardon із 9 динаміками.

За доплату доступний зсувний дах Фото: Renault

Електромобіль Renault 4, характеристики

Кросовер збудований на платформі хетчбека Renault 5 E-Tech та використовує його силові установки. Модель запропонують у двох версіях.

Urban range – мотор на 120 к. с. і 225 Нм, батарея ємністю 40 кВт∙год, запас ходу 300 км;

Comfort range – мотор на 150 к. с. і 245 Нм, батарея ємністю 52 кВт∙год, запас ходу 400 км.

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У всіх Renault 4 2025 максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 8,5 с.

Швидка зарядка батареї (постійним струмом потужністю до 100 кВт) на 80% займає півгодини. Також є функція двонаправленої зарядки – можна живити струмом різноманітні електроприлади.

Обєм багажника Renault 4 E-Tech становить 420 л Фото: Renault

Ціна Renault 4 E-Tech складе менш, ніж 30 000 євро. Продажі електрокросовера розпочнуться в 2025 році.

До речі, на автошоу в Парижі показали і найдешевший електромобіль Renault за 9000 євро із дверима як у Lamborghini.

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