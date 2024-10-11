Renault показали стильного конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 600 км (відео)

Alpine A390_β — прототип майбутнього електрокросовера, який кине виклик Tesla Model Y. Авто вирізняється стрімким дизайном та футуристичним салоном.

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Опубліковано фото нового Alpine A390_β від Renault. Концептуальний кросовер покажуть публіці на автошоу в Парижі і він стане провісником майбутнього спортивного електрокара, який випустять в 2025 році. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Renault Group.

Електромобіль Alpine A390_β – обтічний 4,7-метровий купе-кросовер із плавними формами кузова та загостреною "кормою". Своїм силуетом він нагадує купе Alpine A110.

Дах авто повністю прозорий Фото: Alpine

Разом із тим, в авто тоненька діодна оптика і повністю прозорий дах, а задні двері відкриваються проти руху. Передні колеса – 22 дюймові, а задні – 23-дюймові.

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У футуристичному салоні встановлені спортивні крісла та кермо-штурвал. Покази приладів виведено на невеликий проєкційний дисплей.

У салоні встановлено спортивні крісла та кермо-штурвал Фото: Alpine

Розробники стверджують, що серійна модель буде на 85% ідентичною концепту. Її збудують на платформі CMF-EV, яку використовують електромобілі Renault Megane і Scenic, а також Nissan Ariya.

Задні двері відкриваються проти руху Фото: Alpine

Електромобіль Renault Alpine A390 стане конкурентом Tesla Model Y. Раніше з'явилася інформація, що топова версія моделі отримає 360-сильну установку з батареєю на 90 кВт∙год, а її запас ходу складе приблизно 600 км.

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