Renault показали стильного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 600 км (видео)
Alpine A390_β — прототип будущего электрокроссовера, который бросит вызов Tesla Model Y. Авто отличается стремительным дизайном и футуристическим салоном.
Опубликовано фото нового Alpine A390_β от Renault. Концептуальный кроссовер покажут публике на автошоу в Париже и он станет предвестником будущего спортивного электрокара, который выпустят в 2025 году. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Renault Group.
Электромобиль Alpine A390_β — обтекаемый 4,7-метровый купе-кроссовер с плавными формами кузова и заостренной "кормой". Своим силуэтом он напоминает купе Alpine A110.
Вместе с тем, в авто тоненькая диодная оптика и полностью прозрачная крыша, а задние двери открываются против движения. Передние колеса — 22 дюймовые, а задние — 23-дюймовые.
В футуристическом салоне установлены спортивные кресла и руль-штурвал. Показания приборов выведены на небольшой проекционный дисплей.
Разработчики утверждают, что серийная модель будет на 85% идентичной концепту. Ее построят на платформе CMF-EV, которую используют электромобили Renault Megane и Scenic, а также Nissan Ariya.
Электромобиль Renault Alpine A390 станет конкурентом Tesla Model Y. Ранее появилась информация, что топовая версия модели получит 360-сильную установку с батареей на 90 кВт∙ч, а ее запас хода составит примерно 600 км.
Ранее показали самый дешевый электромобиль Renault за 9000 евро. Он доступен в пассажирской и грузовой версиях.
Также Фокус рассказывал о новом бюджетном электрокроссовере Renault 4.