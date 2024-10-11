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Авто

Renault показали стильного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 600 км (видео)

Renault Alpine A390, Renault Alpine, Alpine A390, электромобиль Renault
Фото: Alpine | Alpine готовит спортивный электрокроссовер

Alpine A390_β — прототип будущего электрокроссовера, который бросит вызов Tesla Model Y. Авто отличается стремительным дизайном и футуристическим салоном.

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Опубликовано фото нового Alpine A390_β от Renault. Концептуальный кроссовер покажут публике на автошоу в Париже и он станет предвестником будущего спортивного электрокара, который выпустят в 2025 году. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Renault Group.

Электромобиль Alpine A390_β — обтекаемый 4,7-метровый купе-кроссовер с плавными формами кузова и заостренной "кормой". Своим силуэтом он напоминает купе Alpine A110.

Alpine A390, Renault Alpine A390, Renault Alpine, электромобиль Renault Fullscreen
Крыша авто полностью прозрачная
Фото: Alpine

Вместе с тем, в авто тоненькая диодная оптика и полностью прозрачная крыша, а задние двери открываются против движения. Передние колеса — 22 дюймовые, а задние — 23-дюймовые.

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В футуристическом салоне установлены спортивные кресла и руль-штурвал. Показания приборов выведены на небольшой проекционный дисплей.

салон Alpine A390, Renault Alpine, Alpine A390, электромобиль Renault Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла и руль-штурвал
Фото: Alpine

Разработчики утверждают, что серийная модель будет на 85% идентичной концепту. Ее построят на платформе CMF-EV, которую используют электромобили Renault Megane и Scenic, а также Nissan Ariya.

Alpine A390_β, Renault Alpine A390, Renault Alpine, Alpine A390, электромобиль Renault Fullscreen
Задняя дверь открывается против движения
Фото: Alpine

Электромобиль Renault Alpine A390 станет конкурентом Tesla Model Y. Ранее появилась информация, что топовая версия модели получит 360-сильную установку с батареей на 90 кВт∙ч, а ее запас хода составит примерно 600 км.

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