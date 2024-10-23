Дебютировал новый Opel Mokka 2025: как изменился компактный кроссовер (фото)

Кроссовер Opel Mokka обновился снаружи и внутри. Модель предложат в бензиновой, гибридной и электрической версиях.

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Представлен новый Opel Mokka. Компактный городской кроссовер прошел плановую модернизацию и поступит в продажу по цене от 26 740 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Сзади освежили фонари Фото: Stellantis

Кроссовер Opel Mokka не слишком изменился внешне и сохраняет оригинальный дизайн. Модель 2025 года можно узнать по новым бамперам и несколько измененным фарам и фонарям. Также расширена палитра цветов кузова и предложены новые колесные диски.

В салоне заменили руль и дисплеи Фото: Stellantis

Салон Opel Mokka 2025 претерпел более существенные изменения. Кроссовер получил новый руль, скошенный снизу, а также улучшенные 10-дюймовые дисплеи. На измененной центральной консоли уменьшили количество переключателей, а часть кнопок стали сенсорными. Мультимедийную систему также доработали и дополнили беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.

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Со старта новый Opel Mokka будет доступен и с 1,2-литровым 136-сильным турбомотором, который будет предлагаться с "мягкой" гибридной установкой на 28 л. с. или же без нее.

Opel Mokka будет доступен в бензиновой, гибридной и электрической версиях Фото: Stellantis

Электромобиль Opel Mokka Electric отныне будет доступен только в мощном варианте на 156 сил с батареей емкостью 54 кВт∙ч и запасом хода 403 км.

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