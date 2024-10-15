Ціна $14 000 і запас ходу 525 км: дебютував новий електрокросовер MG для Європи (фото)

Компактний електрокросовер MG ES5 замінить модель ZS EV. Його презентували у 170-сильних версіях із запасом ходу до 525 км.

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У Китаї презентовано новий MG ES5. Електричний кросовер надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 100 000 до 150 000 юанів ($14 000 – 21 200), а в 2025 році з’явиться в Європі. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електрокар дебютував у 170-сильній версії Фото: autohome.com.cn

Електромобіль MG ES5 замінить кросовер ZS EV, але трохи більший за розмірами. У його основі лежить платформа SAIC Nebula із незалежною підвіскою всіх коліс, яку також використовує хетчбек MG4.

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Габарити MG ES5:

довжина – 4476 мм;

ширина – 1849 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2730 мм;

маса – 1685-1740 кг.

Запас ходу авто сягає 525 км Фото: autohome.com.cn

Зовні електрокросовер дещо нагадує MG4 дизайном "носу", фар та ліхтарів. У нього висока віконна лінія, а заднє скло прикрите спойлером. На вибір пропонують колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

У салоні встановили приплюснуте кермо від MG One та дворівневу центральну консоль. На передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Топові версії отримали панорамний дах, електропривід крісла водія та бездротову зарядку для смартфонів.

Кросовер MG ES5 дебютував у задньопривідній версії з мотором на 170 к. с. та 250 Н∙м (його також запозичили в MG4). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с і розвинути 170 км/год.

Топова версія отримала електропривід крісла водія Фото: autohome.com.cn

Електромобіль MG ES5 отримав надтонкі (110 мм) батареї на 49,1 та 62,2 кВт∙год: заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC становить 425 та 525 км, відповідно.

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