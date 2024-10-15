Цена $14 000 и запас хода 525 км: дебютировал новый электрокроссовер MG для Европы (фото)

Компактный электрокроссовер MG ES5 заменит модель ZS EV. Его презентовали в 170-сильных версиях с запасом хода до 525 км.

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В Китае презентован новый MG ES5. Электрический кроссовер поступит в продажу до конца года по цене примерно от 100 000 до 150 000 юаней ($14 000 — 21 200), а в 2025 году появится в Европе. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электрокар дебютировал в 170-сильной версии Фото: autohome.com.cn

Электромобиль MG ES5 заменит кроссовер ZS EV, но немного больше по размерам. В его основе лежит платформа SAIC Nebula с независимой подвеской всех колес, которую также использует хэтчбек MG4.

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Габариты MG ES5:

длина — 4476 мм;

ширина — 1849 мм;

высота — 1621 мм;

колесная база — 2730 мм;

масса — 1685-1740 кг.

Запас хода авто достигает 525 км Фото: autohome.com.cn

Внешне электрокроссовер несколько напоминает MG4 дизайном "носа", фар и фонарей. У него высокая оконная линия, а заднее стекло прикрыто спойлером. На выбор предлагают колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

В салоне установили большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне установили приплюснутый руль от MG One и двухуровневую центральную консоль. На передней панели установлен цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Топовые версии получили панорамную крышу, электропривод кресла водителя и беспроводную зарядку для смартфонов.

Кроссовер MG ES5 дебютировал в заднеприводной версии с мотором на 170 л. с. и 250 Н∙м (его также позаимствовали у MG4). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 170 км/ч.

Топовая версия получила электропривод кресла водителя Фото: autohome.com.cn

Электромобиль MG ES5 получил сверхтонкие (110 мм) батареи на 49,1 и 62,2 кВт∙ч: заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 425 и 525 км, соответственно.

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