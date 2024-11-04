Новый британский внедорожник за $28500 станет доступной альтернативой Toyota Prado (фото)

Новый LDV D90 — пятиметровый внедорожник с брутальным дизайном и просторным салоном. Рамная модель дебютировала в 250-сильной бензиновой версии, а позже предложат дизельный вариант.

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Британский бренд LDV выводит на рынок второе поколение модели D90. Большой рамный внедорожник начали продавать в Австралии. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Новый LDV D90 — экспортная версия китайского Maxus Territory. Дело в том, что обе марки принадлежат концерну SAIC. Внедорожник стоит от 43 147 австралийских долларов ($28 500).

Длина внедорожника превышает 5 метров Фото: SAIC

Авто станет доступной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado, хотя несколько больше японской модели по размерам.

Габариты LDV D90:

длина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

высота — 1870 мм;

колесная база — 2950 мм;

клиренс — 246 мм.

На передней панели установили два дисплея Фото: SAIC

LDV D90 отличается брутальным рубленым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. У него большая решетка радиатора и "двухэтажные" фары, а фонари соединены диодной полосой.

В салоне LDV D90 установлен цифровой щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин, а передние кресла разделены высоким центральным тоннелем. Доступны версии модели на 5 и 7 мест. Объем багажника составляет 343 л с тремя рядами кресел, 1350 л — с двумя и 2382 л — с одним.

Доступны версии модели на 5 и 7 мест Фото: SAIC

Базовая комплектация LDV D90 Mode включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, камеру, видеорегистратор, подогрев сидений, датчики дождя и света.

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Вариант Executive добавляет подогрев руля, люк и электропривод сиденья водителя. Для LDV D90 обязательными являются адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроль "слепых" зон.

Объем багажника составляет 343-2382 л Фото: SAIC

Новый LDV D90 дебютировал в Австралии с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 250 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Средний расход топлива составляет 9,1-9,4 л/100 км. Позже в некоторых странах предложат более экономичный 218-сильный турбодизель такого же объема.

Полный привод в LDV D90 дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также есть внедорожный круиз-контроль Crawl Control и набор режимов для различных типов бездорожья.

Кстати, недавно SAIC презентовал недорогой электрокроссовер MG для Европы.

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