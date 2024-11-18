В Україні стартували продажі нової Toyota Camry 2024: комплектації та ціни (фото)

Седан Toyota Camry змінився зовні та став сучаснішим всередині, а його комплектацію розширили. Модель доступна у бензиновій та гібридній версіях.

Нова Toyota Camry вийшла на український ринок. Продажі седана стартували з 15 листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota в Україні.

Седан Toyota Camry 2024 підріс до 4,92 м у довжину і зберіг знайомий профіль, хоча став трохи нижчим. А от передня частина авто повністю нова і витримана в сучасному стилі Toyota. Авто отримало вузькі фари, виражений "ніс" та широку решітку радіатора.

Седан пропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Toyota

У салоні декор на передній панелі нагадує струни гітари. Нова Toyota Camry отримала цифровий щиток приладів та збільшений 12,3-дюймовий тачскрін.

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Седан Toyota Camry зберіг 2,5-літрову бензинову четвірку на 204 к. с., яка працює в парі з 8-ступінчастим автоматом. Гібридна версія моделі стала потужнішою (230 к. с.) та економічнішою – витрачає 4 л на 100 км у змішаному циклі.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Camry Comfort (від 1 440 760 гривень) розширена – є доступ без ключа, двозонний клімат-контроль, навігація, датчики світла і дощу, камера, підігрів крісел, електропривід сидіння водія та комплекс безпеки Toyota Safety Sense.

Топовий варіант Premium (від 1 964 130 гривень) пропонують лише у гібридному виконанні. Він додає 18-дюймові диски, шкіряний салон, тризонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід і обігрів керма, регулювання та підігрів задніх крісел.

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