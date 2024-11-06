300 сил і великі колеса: представлено найекстремальнішу Toyota RAV4 (фото)
Кросовер Toyota RAV4 перетворили на 300-сильне ралійне авто. Йому збільшили кліренс, встановили позашляхові шини та захист днища.
На тюнінг-шоу SEMA презентували яскравий концепт Toyota RAV-X. Це потужна екстремальна модифікація кросовера RAV4. Про неї розповіли на офіційному сайті Toyota.
Нова Toyota RAV-X виглядає, як учасник ралі "Париж-Дакар". Представники Toyota стверджують, що це "більше, ніж концепт", тому не виключено, що спеціальна гоночна версія Toyota RAV4 все ж з’явиться.
Кросовер Toyota RAV4 отримав пластиковий обвіс, розширювачі арок та металевий захист днища. У капоті з’явився повітрозабірник, а ззаду – великий спойлер. Крім того, кліренс зріс на 51 мм (до 241 мм) і встановлені великі позашляхові шини розміром 265/65 R17 на сталевих дисках.
Салон Toyota RAV-X не показали, проте частково розкрили його характеристики. В основі концепта лежить плагін-гібрид Toyota RAV4 PHEV, тобто він оснащений повнопривідною установкою на 302 к. с. із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів.
Крім того, тюнінг Toyota RAV4 включає посилену підвіску з регульованими амортизаторами, а її колію розширили одразу на 160 мм.
Між іншим, на шоу SEMA показали і 300-сильне повнопривідне купе Toyota GR86.
Також Фокус розповідав, що Toyota готує одразу кілька спортивних моделей.