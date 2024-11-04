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Авто

Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео)

Toyota FT-Se, Toyota MR2, спорткар Toyota
Фото: Toyota | Toyota FT-Se вважається прототипом нової MR2

Toyota планує відродити моделі Celica і MR2, а також готує нові покоління купе GR86 та Supra. Крім того, заплановано надпотужний спорткар Lexus із двигуном V8.

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Toyota готує одразу кілька нових спортивних моделей. Про це натякнули в оригінальний спосіб – автомобілі анонсували в короткому аніме Grip, яке час від часу випускає Toyota.

В анімаційному відео вказали на одразу чотири нові спорткари Toyota та один Lexus. Зокрема, там згадується нова Toyota MR2. Інформація про відродження цієї моделі циркулювала давно і навіть показали два її концепти — Toyota FT-Se та Sports EV. Очікується, що вона буде 300-сильним гібридом або електрокаром.

Toyota Sports EV Fullscreen
Toyota Sports EV
Фото: Toyota

Ще одна відроджена модель – купе Toyota Celica, яке може стати електричною альтернативою моделі GR86. Сама Toyota GR86 нового покоління також згадується. Не виключено, що вона стане гібридом і отримає 1,6-літровий турбомотор від Toyota GR Yaris і GR Corolla.

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Також у відео натякають на нове купе Toyota Supra шостого покоління. Наразі інформація про нього відсутня, відомо лише, що модель більше не буде використовувати платформу BMW.

Toyota GR GT3 Fullscreen
Новий спортивний Lexus
Фото: Toyota

А от розробку спортивного купе Lexus раніше вже підтвердили і його прототипи навіть бачили під час тестів. У його основі лежить концепт Toyota GR GT3, а конкурентами моделі будуть Porsche 911 і Mercedes-AMG GT. Під капот встановлять високооборотний 5,0-літровий V8 потужністю понад 500 сил, який розробляє Yamaha.

До речі, нещодавно розсекретили новий сімейний електрокросовер Toyota за $28 000.

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