Toyota наповнить ринок спортивними моделями різних класів (відео)

Toyota планує відродити моделі Celica і MR2, а також готує нові покоління купе GR86 та Supra. Крім того, заплановано надпотужний спорткар Lexus із двигуном V8.

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Toyota готує одразу кілька нових спортивних моделей. Про це натякнули в оригінальний спосіб – автомобілі анонсували в короткому аніме Grip, яке час від часу випускає Toyota.

В анімаційному відео вказали на одразу чотири нові спорткари Toyota та один Lexus. Зокрема, там згадується нова Toyota MR2. Інформація про відродження цієї моделі циркулювала давно і навіть показали два її концепти — Toyota FT-Se та Sports EV. Очікується, що вона буде 300-сильним гібридом або електрокаром.

Toyota Sports EV Фото: Toyota

Ще одна відроджена модель – купе Toyota Celica, яке може стати електричною альтернативою моделі GR86. Сама Toyota GR86 нового покоління також згадується. Не виключено, що вона стане гібридом і отримає 1,6-літровий турбомотор від Toyota GR Yaris і GR Corolla.

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Також у відео натякають на нове купе Toyota Supra шостого покоління. Наразі інформація про нього відсутня, відомо лише, що модель більше не буде використовувати платформу BMW.

Новий спортивний Lexus Фото: Toyota

А от розробку спортивного купе Lexus раніше вже підтвердили і його прототипи навіть бачили під час тестів. У його основі лежить концепт Toyota GR GT3, а конкурентами моделі будуть Porsche 911 і Mercedes-AMG GT. Під капот встановлять високооборотний 5,0-літровий V8 потужністю понад 500 сил, який розробляє Yamaha.

До речі, нещодавно розсекретили новий сімейний електрокросовер Toyota за $28 000.

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