Toyota наполнит рынок спортивными моделями различных классов (видео)

Toyota планирует возродить модели Celica и MR2, а также готовит новые поколения купе GR86 и Supra. Кроме того, запланирован сверхмощный спорткар Lexus с двигателем V8.

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Toyota готовит сразу несколько новых спортивных моделей. Об этом намекнули оригинальным способом — автомобили анонсировали в коротком аниме Grip, которое время от времени выпускает Toyota.

В анимационном видео указали на сразу четыре новых спорткара Toyota и один Lexus. В частности, там упоминается новая Toyota MR2. Информация о возрождении этой модели циркулировала давно и даже показали два ее концепта — Toyota FT-Se и Sports EV. Ожидается, что она будет 300-сильным гибридом или электрокаром.

Toyota Sports EV Фото: Toyota

Еще одна возрожденная модель — купе Toyota Celica, которое может стать электрической альтернативой модели GR86. Сама Toyota GR86 нового поколения также упоминается. Не исключено, что она станет гибридом и получит 1,6-литровый турбомотор от Toyota GR Yaris и GR Corolla.

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Также в видео намекают на новое купе Toyota Supra шестого поколения. На данный момент информация о нем отсутствует, известно лишь, что модель больше не будет использовать платформу BMW.

Новый спортивный Lexus Фото: Toyota

А вот разработку спортивного купе Lexus ранее уже подтвердили и его прототипы даже видели во время тестов. В его основе лежит концепт Toyota GR GT3, а конкурентами модели будут Porsche 911 и Mercedes-AMG GT. Под капот установят высокооборотный 5,0-литровый V8 мощностью более 500 сил, который разрабатывает Yamaha.

Кстати, недавно рассекретили новый семейный электрокроссовер Toyota за $28 000.

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