Toyota відродить знаменитий доступний спорткар: подробиці та зображення

Нова Toyota MR2 збереже середньомоторне компонування та знімний дах. Спорткар запропонують у бензиновій і електричій модифікаціях.

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Toyota планує відродити знамениту модель MR2. Нове покоління недорогого спорткара презентують у кінці 2025 року, а його виробництво стартує на початку 2026-го. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Концепт-кар Toyota Sports EV Фото: Toyota

Нова Toyota MR2 буде серійною версією концепт-кара Toyota Sports EV 2021 року. Як і у MR2 попередніх поколінь, дах спорткара виконаний знімним. У той же час, є і сучасні риси на кшталт тоненьких світлодіодних фар.

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Спорткар Toyota MR2 сягатиме 4,4 м у довжину і 1,85 м у ширину при колісній базі в 2,6 м. Маса авто складе близько 1300 кг.

Спочатку нова Toyota MR2 отримає бензиновий 1,6-літровий турбомотор на 300 к. с. від Toyota GR Corolla. Кабріолет запропонують із 6-ступінчастою механічною і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Авто збереже середньомоторне компонування.

Модель запропонують у бензиновому та електричному варіантах Фото: Toyota

У 2027 році з’явиться ще й електромобіль Toyota MR2. Його характеристики наразі не відомі.

Недорогий спорткар Toyota MR2 виготовляли з 1984 по 2007 рік. Усього створено три покоління середньомоторної моделі.

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