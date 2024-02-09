Toyota представила новый экономичный кроссовер для города (фото)

Toyota Corolla Cross обновлена и стала выразительнее на вид. Кроссовер доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

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В Таиланде презентована новая Toyota Corolla Cross. Компактный кроссовер прошел плановый фейслифтинг. Об этом сообщается на официальном сайте японского производителя.

У кроссовера новая передняя часть Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Cross узнается по измененной передней части. Кроссовер получил новую безрамочную решетку радиатора и измененные фары. В добавок, заменены фонари и бамперы автомобиля, а также установлена новая дверь багажника с двумя спойлерами.

В салоне стало меньше кнопок Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla Cross практически не претерпел изменений. Разве что несколько изменили графику виртуальной панели приборов и уменьшили количество кнопок на центральной панели.

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Кроссовер Toyota Corolla дебютировал в двух версиях с 1,8-литровой четверкой – бензиновой 140-сильной и гибридной 122-сильной. Впрочем, линейка моторов модели шире и зависит от рынка.

К примеру, в ЕС и Украине новая Toyota Corolla Cross предлагается в 2,0-литровой гибридной версии на 197 л. с. (с расходом 4,3 л на 100 км), а в США есть и двухлитровый 173-сильный бензиновый вариант. В отдельных странах кроссовер можно выбрать с полным приводом.

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