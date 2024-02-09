Toyota представила новий економічний кросовер для міста (фото)

Toyota Corolla Cross оновлена і стала виразнішою на вигляд. Кросовер доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.

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У Таїланді презентовано нову Toyota Corolla Cross. Компактний кросовер пройшов плановий фейсліфтинг. Про це повідомляється на офіційному сайті японського виробника.

У кросовера нова передня частина Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla Cross впізнається за зміненою передньою частиною. Кросовер отримав нову безрамкову решітку радіатора і змінені фари. На додачу, замінено ліхтарі та бампери автомобіля, а також встановлено нові двері багажника з двома спойлерами.

У салоні стало менше кнопок Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla Cross практично не зазнав змін. Хіба що дещо змінили графіку віртуальної панелі приладів та зменшили кількість кнопок на центральній панелі.

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Кросовер Toyota Corolla дебютував у двох версіях з 1,8-літровою четвіркою — бензиновій 140-сильній та гібридній 122-сильній. Утім, лінійка моторів моделі ширша і залежить від ринку.

Приміром, у ЄС та Україні нова Toyota Corolla Cross пропонується у 2,0-літровій гібридній версії на 197 к.с. (з витратою 4,3 л на 100 км), а в США є і дволітровий 173-сильний бензиновий варіант. В окремих країнах кросовер можна обрати з повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться новий гібридний кросовер Toyota.

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