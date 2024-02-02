В Україні з'явиться стильний кросовер Toyota з витратою 4 л на 100 км (фото)

Нова Toyota C-HR вирізняється оригінальним дизайном і багато оснащена. Кросовер буде доступний виключно в гібридних модифікаціях.

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На українському ринку з'явиться нова Toyota C-HR другого покоління. Кросовер має з'явитися в нашій країні навесні. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota в Україні.

Кросовер Toyota C-HR побудований на новій платформі, але за розмірами порівнянний з попередником. А ось дизайн авто кардинально змінився і став виразнішим — з клиноподібним силуетом, тоненькими фарами і вираженим "носом".

Кросовер запропонують тільки в гібридних версіях Фото: Toyota

У салоні з'явилися цифровий щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Початкова комплектація Toyota C-HR Active (за 1 422 000 гривень) розширена і включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік і навігацію.

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Топовий варіант GR Sport (від 1 830 600 гривень) додає камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривод крісла водія та проекційний дисплей.

Усі версії моделі отримали комплекс безпеки Toyota Safety Sense — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Комплектацію моделі розширили Фото: Toyota

Нова Toyota C-HR 2024 випускається тільки в гібридних модифікаціях. В Україні їх буде дві — 1,8-літрова 140-сильна і 2,0-літрова 197-сильна. В обох версіях середня витрата пального становить 4 л на 100 км, а потужніший варіант може бути повнопривідним.

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