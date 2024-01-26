На український авторинок вийшов новий бренд: які моделі представлені (фото)

Changan в Україні робить ставку на моделі підвищеної прохідності. На першому етапі в нашу країну привезли три кросовери.

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Авторинок України не тільки демонструє зростання під час війни, а й поповнюється новими брендами. У нашій країні з'явилася китайська марка Changan і на першому етапі привезла три моделі. Їхні подробиці розкрили на сайті українського її представництва.

Автосалони Changan в Україні з'явилися в Києві, Дніпрі, Полтаві та Харкові. Китайський автовиробник робить упор на моделі підвищеної прохідності: спочатку на нашому ринку представлені три кросовери, а пізніше до них приєднається рамний пікап Hunter.

Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus

Новий Changan CS35 Plus — компактний 4,3-метровий кросовер вартістю від 889 000 гривень. Він оснащений 1,4-літровим 150-сильним турбомотором і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Базове оснащення включає цифровий щиток приладів, безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь і камеру з 10-дюймовим дисплеєм, а в топовій версії є адаптивний круїз-контроль.

Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus

Кросовер Changan CS55 Plus більший (4,5 м) і отримав 1,5-літровий турбомотор на 181 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8,2 с. Дорожчі версії отримали камери кругового огляду і асистент руху в заторах. Ціна — від 989 000 гривень.

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Changan UNI-K

Changan UNI-K

Флагманський Changan UNI-K — великий 4,86-метровий кросовер з оригінальним обтічним дизайном. Його комплектують 2,0-літровою 232-сильною турбочетвіркою і 8-ступінчастим автоматом, доступні й повнопривідні версії.

Ціна Changan UNI-K стартує з 1 479 000 гривень, а початкова комплектація охоплює 20-дюймові диски, оздоблення шкірою Nappa, електропривод крісла водія, панорамний дах, 12,3-дюймовий тачскрін, підігрів передніх і задніх сидінь.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився електричний кросовер Ford Mustang Mach-E.

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