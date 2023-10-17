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Авто

Китайці презентували недорогий гібридний пікап на базі Peugeot (фото)

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Фото: MIIT China | Оновлений Changan Hunter вирізняється новим дизайном екстер'єру

Оновлений Changan Hunter отримав змінений дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Пікап запропонують у двох версіях із різною довжиною колісної бази.

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Китайський бренд Changan оновив свій популярний пікап Hunter. Модель отримала змінений дизайн і нову гібридну силову установку. Про це розповіли на сайті Мінпрому КНР.

Новий Changan Hunter є близьким родичем Peugeot Landtrek. Він буде запропонований у стандартній версії та з подовженою колісною базою. Друга модифікація відрізняється збільшеною вантажною платформою.

Спереду встановлені вузькі денні ходові вогні та вертикальні фари. Між ними розташована закрита решітка радіатора в новому фірмовому стилі бренду.

Changan Hunter 2024 Fullscreen
Спереду встановлена нова решітка радіатора
Фото: MIIT China

Ззаду знаходяться вертикальні ліхтарі і вантажна платформа. Також пікап отримав бічні пороги для більш зручної посадки всередину.

Changan Hunter 2024 Fullscreen
Ззаду розміщені вертикальні ліхтарі
Фото: MIIT China

Базова версія пікапа має колісну базу 3180 мм, а подовжена — 3430 мм. Довжина вантажної платформи становить 1600 або 1850 мм відповідно.

Топовий Changan Hunter оснастять гібридною установкою з 2,0-літровим турбованим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю близько 400 к.с. Така модифікація має повний привід і роздавальну коробку BorgWarner.

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Презентація оновленого пікапа відбудеться вже у 2023 році. Старт продажів моделі заплановано на кінець 2023 — початок 2024 року.

Раніше Фокус писав, що в Китаї презентували новий електромобіль Changan Qiyuan CD701.