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Авто

Китайцы презентовали недорогой гибридный пикап на базе Peugeot (фото)

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Фото: MIIT China | Обновленный Changan Hunter отличается новым дизайном экстерьера

Обновленный Changan Hunter получил измененный дизайн в новом фирменном стиле бренда. Пикап предложат в двух версиях с разной длиной колесной базы.

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Китайский бренд Changan обновил свой популярный пикап Hunter. Модель получила измененный дизайн и новую гибридную силовую установку. Об этом рассказали на сайте Минпрома КНР.

Новый Changan Hunter является близким родственником Peugeot Landtrek. Он будет предложен в стандартной версии и с удлиненной колесной базой. Вторая модификация отличается увеличенной грузовой платформой.

Спереди установлены узкие дневные ходовые огни и вертикальные фары. Между ними расположена закрытая решетка радиатора в новом фирменном стиле бренда.

Changan Hunter 2024 Fullscreen
Спереди установлена новая решетка радиатора
Фото: MIIT China

Сзади находятся вертикальные фонари и грузовая платформа. Также пикап получил боковые пороги для более удобной посадки внутрь.

Changan Hunter 2024 Fullscreen
Сзади размещены вертикальные фонари
Фото: MIIT China

Базовая версия пикапа имеет колесную базу 3180 мм, а удлиненная — 3430 мм. Длина грузовой платформы составляет 1600 или 1850 мм соответственно.

Топовый Changan Hunter оснастят гибридной установкой с 2,0-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью около 400 л.с. Такая модификация имеет полный привод и раздаточную коробку BorgWarner.

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Презентация обновленного пикапа состоится уже в 2023 году. Старт продаж модели запланирован на конец 2023 — начало 2024 года.

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