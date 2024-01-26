На украинский авторынок вышел новый бренд: какие модели представлены (фото)

Changan в Украине делает ставку на модели повышенной проходимости. На первом этапе в нашу страну привезли три кроссовера.

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Авторынок Украины не только демонстрирует рост во время войны, но и пополняется новыми брендами. В нашей стране появилась китайская марка Changan и на первом этапе привезла три модели. Их подробности раскрыли на сайте украинского ее представительства.

Автосалоны Changan в Украине появились в Киеве, Днепре, Полтаве и Харькове. Китайский автопроизводитель делает упору на модели повышенной проходимости: поначалу на нашем рынке представлены три кроссовера, а позже к ним присоединится рамный пикап Hunter.

Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus

Новый Changan CS35 Plus – компактный 4,3-метровый кроссовер стоимостью от 889 000 гривен. Он оснащен 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Базовое оснащение включает цифровой щиток приборов, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений и камеру с 10-дюймовым дисплеем, а в топовой версии есть адаптивный круиз-контроль.

Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus

Кроссовер Changan CS55 Plus крупнее (4,5 м) и получил 1,5-литровый турбомотор на 181 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с. Более дорогие версии получили камеры кругового обзора и ассистент движения в заторах. Цена – от 989 000 гривен.

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Changan UNI-K

Changan UNI-K

Флагманский Changan UNI-K – большой 4,86-метровый кроссовер с оригинальным обтекаемым дизайном. Его комплектуют 2,0-литровой 232-сильной турбочетверкой и 8-ступенчатым автоматом, доступны и полноприводные версии.

Цена Changan UNI-K стартует с 1 479 000 гривен, а начальная комплектация включает 20-дюймовые диски, отделку кожей Nappa, электропривод кресла водителя, панорамную крышу, 12,3-дюймовій тачскрин, подогрев передних и задних сидений.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E.

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