Новые рекорды и интересные тренды: каким был 2023 год для украинского авторынка

Для украинского рынка второй год полномасштабной войны оказался сложным, но, в то же время, отдельные его сегменты продемонстрировали рекордный рост.

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Авторынок Украины даже во время полномасштабной войны способен удивить. За 2023 год в нашей стране впервые поставили на учет 275 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Рекордный рост и спрос на премиум

Продажи новых авто в Украине продемонстрировали рекордный рост сразу на 60,6% по сравнению с 2022 годом — реализовано почти 61 тыс. машин. Примечательно, что около 42% из них (свыше 25 тыс.) приобрели в столичном регионе — Киеве и Киевской области. Примерно 41 тыс. машин купили физические лица, а 20 тыс. — юридические.

Renault Duster — самая популярная новая модель 2023 года Фото: Renault

Еще одной интересной тенденцией 2023 года стал резкий рост (в 2 раза) спроса на авто премиум-класса. По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, доля этого сегмента на рынке достигла 20% (13,3 тыс. авто) — это еще один рекорд.

В новом сегменте с большим отрывом лидирует Toyota. Второе место занимает Renault, а третье — Volkswagen.

ТОП-10 автобрендов в Украине за 2023 год:

Toyota – 10 197 проданных авто (рост 47%). Renault – 5 790 (+46%). Volkswagen – 5 627 (+147%). Skoda – 4 938 (+75%). BMW – 4 128 (+139%). Hyundai – 2 945 (+29%). Mercedes-Benz – 2 543 (+52%). Suzuki – 2 396 (+192%). Mazda – 2 252 (+237%). Nissan – 1 975 (+75%).

В тройку лидеров авторынка вошел электромобиль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Как и ранее, украинцы предпочитают кроссоверы — на них приходится три четверти продаж. Самые популярные модели — по-прежнему Renault Duster и Toyota RAV4. В то же время, впервые в истории украинского авторынка в тройку лидеров вошел электрокар — Volkswagen ID.4.

Самые популярные авто в Украине за 2023 год:

Renault Duster – 5 445 проданных авто. Toyota RAV4 – 2 934. Volkswagen ID.4 – 2 655. Mazda CX-5 – 1 647. Hyundai Tucson – 1 494. Toyota Land Cruiser Prado – 1 480. Suzuki Vitara – 1 308. Skoda Kodiaq – 1 307. Skoda Octavia – 1 293. Toyota Camry – 1 221.

Существенный рост также был отмечен в сегменте новых грузовых авто (11,3 тыс. шт., +65%) и автобусов (1 701 шт., +86%).

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Прогнозируемое падение в подержанном сегменте

Продажи б/у авто в Украине, наоборот, упали сразу 45% — первую регистрацию прошли 214,4 тыс. машин. Впрочем, это легко объясняется тем, что в 2022 году на несколько месяцев отменили плату за растаможку авто, что привело к буму на рынке. Несмотря на это, подержанных машин все равно продают больше, чем новых.

Как и прежде, наибольшим спросом среди украинцев пользуются подержанные Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

Volkswagen Golf лидирует в подержанном сегменте Фото: Volkswagen

Самые продаваемые б/у авто в Украине за 2023 год:

Volkswagen Golf – 16 123 шт. Renault Megane – 14 392 шт. Skoda Octavia – 10 261 шт. Volkswagen Passat – 8 543 шт. Nissan Leaf – 5 190 шт. Ford Focus – 4 646 шт. Nissan Qashqai – 4 339 шт. Volkswagen Touran – 4 181 шт. Volkswagen Tiguan – 4 075 шт. Audi A4 – 3 940 шт.

Электромобили популярны как никогда

Наибольший рост продемонстрировали продажи электромобилей — они увеличились сразу в 2,8 раза. Блэкауты не испугали украинцев и было продано 37,8 тыс. электрокаров — это абсолютный рекорд для нашей страны. Примечательно, что 20% из них – новые.

Тренд 2023 года — китайские электромобили, которые привозят как новыми, так и подержанными. 81% авто из Китая в Украине за 2023 год — электрокары. Немаловажно, что в основном везут не модели местных производителей, а собранные в Поднебесной Volkswagen и Honda.

Nissan Leaf остается самым популярным электрокаром в Украине Фото: Фокус

Впрочем, лидерство в сегменте все же сохранил Nissan Leaf, хотя Volkswagen ID.4 приблизился к нему.

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Самые популярные электромобили в Украине за 2023 год:

Nissan Leaf – 5 228 проданных авто (новых и б/у). Volkswagen ID.4 – 4 395. Tesla Model 3 – 3 291. Volkswagen e-Golf – 3 273. Tesla Model Y – 2 217.

55% опрошенных представителей автоотрасли считают 2023 год успешным Автобизнес прогнозирует сохранение текущей ситуации на рынке в 2024 году

Хотя 2023 год и оказался сложным, автобизнес все же оценил его, скорее, положительно. Опрос представителей отрасли, проведенный компанией "АвтоНова-Д" показал, что 55% респондентов считают его успешным, а неудачным — только 31%. На 2024 год 46% опрошенных прогнозируют сохранение текущей ситуации, а 33% — считают, что ожидается небольшой рост.

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