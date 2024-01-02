В 2024 году презентуют немало интересных моделей авто. Ожидаются премьеры спорткаров, электромобилей, семейных и компактных кроссоверов.

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Ежегодно в мире дебютируют десятки новых моделей автомобилей. Как правило, производители стараются держать новинки в строжайшем секрете до премьеры. Впрочем, шпионские фото, патентные картинки или тизеры приоткрывают завесу тайны над ними. Фокус изучил эти изображения и инсайдерскую информацию и выбрал самые интересные автомобили 2024 года.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Milano Фото: largus.fr

В начале 2024 года представят новый Alfa Romeo Milano – самый компактный кроссовер марки. 4,1-метровый автомобиль с элегантным дизайном будет близким родственником Jeep Avenger и Fiat 600, ведь позаимствует у них платформу. Ожидается, что кроссовер предложат в 156-сильной электрической версии и в гибридных вариантах на 100 и 136 л. с.

Audi

Audi Q6 e-tron Фото: carscoops.com

Новый Audi Q6 – пятиместный среднеразмерный электрокроссовер длиной около 4,8 м, построенный на новой платформе РРЕ. У него большой 526-литровый багажник, а в салоне на передней панели установлены три дисплея. Электромобиль будет доступен в версиях на 396 и 510 л. с., а его запас хода достигнет 600 км.

BMW

Универсал BMW M5 Фото: BMW

Новый BMW M5 2024 предложат не только в кузове седан, но и как универсал Touring. Модель сохранит полный привод и впервые станет гибридом – 4,4-литровый V8 твин-турбо дополнят электромотором. Мощность составит не менее 700 л. с., а еще автомобиль сможет передвигаться в электрическом режиме.

Citroen

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Новый Citroen C3 Aircross кардинально изменится. Известно, что 4,3-метровая модель станет семиместной, а ее дизайн будет более угловатым – в стиле нового Citroen e-C3. В ее линейке будут только электрические и гибридные версии, причем запас хода электрокара составит не менее 400 км.

Важно

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Dacia

Dacia Bigster Фото: Autocar

Dacia Bigster – старший брат Duster. 4,6-метровый кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест. Рубленный дизайн будет выдержан в стиле того же Duster. Ожидается, что модель получит бензиновые и гибридные версии, а также вариант с заводским ГБО. Заявлено, что Bigster будет примерно на 3000 евро дороже Duster.

Fiat

Fiat Centoventi является предвестником новой Panda Фото: Stellantis

К 125-летию Fiat 11 июля 2024 года презентуют новое поколение Panda. Он станет электромобилем, построенным на базе Citroen e-C3, а угловатый дизайн будет выполнен в духе концепта Fiat Centoventi. Модель оснастят 113-сильным мотором, а ее запас хода достигнет 320 км.

Hyundai

Hyundai Seven станет серийным Ioniq 7 Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Ioniq 7 – флагманский электромобиль южнокорейской марки. Серийная версия концепт-кара Seven будет построена на базе Kia EV9. Это значит, что будут предложены версии семиместного кроссовера мощностью до 380 л. с. с запасом хода до 540 км.

Kia

Kia EV3 Фото: Kia

Новый Kia EV3 станет преемником модели Soul. Компактный электрокроссовер с рубленным дизайном будет стоить около 35 000 долларов в базовой версии. Ожидается, что его оснастят 170-сильным мотором, а запас хода электрокара составит около 400 км.

Lancia

Lancia Ypsilon Фото: L’Est Republican

В 2024 году стартует перезапуск Lancia. Первой моделью нового семейства станет следующее поколение Lancia Ypsilon. Хэтчбек случайно рассекретили в курьезной ситуации – его попытались угнать и утопили. Он позаимствует платформу у Peugeot 208 и Opel Corsa и будет предложен в гибридных версиях и 156-сильном электрическом варианте с запасом хода 400 км.

Mazda

Mazda CX-80 Фото: BestCarWeb

Mazda расширит свою премиальную линейку двумя кроссоверами. Mazda CX-80 – удлиненный семиместный вариант модели CX-60, а новая Mazda CX-70, наоборот, станет укороченной пятиместной версией CX-90. Обе модели будут построены на платформе с продольным расположением двигателя. Их будут оснащать 3,3-литровыми турбошестерками, будет предложены и плагин-гибриды.

MG

MG 3

Британский бренд готовит сразу несколько новинок на 2024 год. В первом полугодии покажут новый MG 3 второй генерации. Компактный хэтчбек В-класса станет выразительнее на вид и впервые получит гибридную версию. Цена составит от 15 000 евро.

MG Marvel R Фото: Autocar

Также ожидается кроссовер MG ZS, который предложат в бензиновой и электрической модификациях. Кроме того, появится второе поколение MG Marvel R. Флагманский электрокроссовер станет выразительнее на вид, а его запас хода вырастет.

Важно

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Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport Фото: drive.com.au

Вслед за новым Mitsubishi L200 последует и родственный внедорожник Pajero Sport нового поколения – его представят в конце 2024 года. У собрата он позаимствует черты дизайна, 2,4-литровый 204-сильный турбодизель и 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Opel

Opel Crossland Фото: carscoops.com

Новый Opel Crossland второго поколения подрастет примерно до 4,3 м в длину и станет солиднее на вид. В линейке модели появятся 156-сильная электрическая версия с запасом хода 400 км и гибридные 1,2-литровые модификации мощностью 100 и 136 л. с.

Peugeot

Peugeot 5008 Фото: carscoops.com

Вслед за новым Peugeot 3008 в августе 2024 года последует его удлиненный вариант 5008. Он подрастет примерно до 4,7 м в длину и станет ярче на вид. В линейке останутся версии на 5 и 7 мест. Впервые Peugeot 5008 получит электрические модификации: их мощность составит 210 и 230 л. с., а запас хода достигнет 700 км.

Porsche

Porsche Macan Фото: Porsche

Премьеру Porsche Macan второго поколения отложили до 2024 года. Кроссовер будет построен на современной платформе РРЕ и станет электромобилем. Его оснастят 612-сильной установкой, а запас хода превысит 500 км. Силуэт кроссовера стал более обтекаемым, а в салоне установлены три дисплея на передней панели.

Renault

Renault 5 Фото: WIPO

В 2024 году возродят знаменитый Renault 5. Компактная модель В-класса вернется на рынок в формате электромобиля. Рубленный дизайн 3,9-метрового хэтчбека выполнят в духе знаменитого предка 1972 года. Новый Renault 5 оснастят 136-сильным мотором, а его запас хода составит примерно 400 км.

Toyota

Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota Toyota Urban SUV Фото: Toyota

Электрическую линейку Toyota bZ в 2024 году расширят две модели. Сначала появится обтекаемый купе-кроссовер для молодежи – серийная версия концепта Toyota bZ Compact SUV. За ним последует более компактная 4,3-метровая модель, предвестником которой стал концепт-кар Toyota Urban SUV. Запас хода обоих авто превысит 400 км.

Volkswagen

Volkswagen Transporter Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Transporter 2024 будет построен на базе Ford Transit. Минивэн получит виртуальный щиток приборов и набор современных систем безопасности. В линейке появятся гибридные и электрические модификации мощностью до 286 л. с., но останутся и 2,0-литровые турбодизели.

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