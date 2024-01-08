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Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в Украине за 2023 год

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Фото: iStock Images | Яркие цвета не пользуются спросом в Украине

Украинцы в 2023 году предпочитали строгие и сдержанные цвета автомобилей. Машин в ярком окрасе продали не очень много.

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В 2023 году украинцы приобрели почти 61 тыс. новых легковых автомобилей и треть из них были белыми. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Renault Duster, самые популярные цвета авто, цвет авто Fullscreen
Renault Duster популярен в белом цвете
Фото: Renault

Больше всего в белом цвете купили кроссоверов Renault Duster. Эта же модель пользуется спросом и в сером цвете, который является вторым по популярности оттенком в Украине — на него приходится 31% рынка. Это и неудивительно, учитывая, что Duster — самый популярный автомобиль 2023 года в Украине.

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17% автомобилей выбрали в черном цвете и больше всего среди них внедорожников Toyota Land Cruiser Prado. Четвертое место занимает синий цвет (8%), а самым популярным в этом оттенке стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Замыкает ТОП-5 красный (3%), а лидером в этом оттенке является Mazda CX-5.

Самые популярные цвета авто в Украине за 2023 год:

  1. Белый – 33%.
  2. Серый – 31%.
  3. Черный – 17%.
  4. Синий – 8%.
  5. Красный – 3%.
  6. Зеленый – 2,6%.
  7. Коричнеый – 2%
  8. Бежевый – 1%.
  9. Оранжевый – 0,7%.
  10. Желтый – 0,5%.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли эксклюзивный спорткар Porsche в необычном цвете.

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