Новый Duster 2024 выходит на рынок: подробности и цены (фото)

Dacia Duster в Европе предлагают в бензиновых и гибридных версиях, а также с заводским ГБО. Кроссовер подорожал, но его комплектация существенно расширена.

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Новый Duster третьего поколения начинают продавать в Европе. В странах ЕС кроссовер будет по-прежнему предложен под маркой Dacia, а его стартовая цена составит 19 290 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер доступен в бензиновых и гибридных версиях Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster 2024 уже доступен для заказа, но первые авто доставят покупателям в марте. Со старта модель предложена с тремя двигателями:

1,0-литровый 100-сильный бензиновый турбомотор с заводским ГБО (от 19 290 евро);

1,2-литровый 130-сильный бензиновый турбомотор с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой (от 22 890 евро);

140-сильный гибрид с 1,6-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов (от 26 290 евро).

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Полный привод предлагают только для 130-сильной модификации и его по-прежнему можно выбрать исключительно с механической КПП.

В более дорогих версиях предусмотрен виртуальный щиток приборов Фото: Dacia

Базовая комплектация Duster 2024 расширена и включает 16-дюймовые литые диски, кондиционер, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей.

Топовый вариант Journey (от 22 890 евро) получил виртуальный щиток приборов, 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеру, беспроводную зарядку смартфонов и навигацию с 10-дюймовым тачскрином.

Ранее стало известно, что новый Renault Duster в Украине будет представлен в 2025 году, ведь он появится на рынке позже, чем версия от Dacia.

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