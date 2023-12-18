Старший брат Duster и дешевый электрокар: стали известны новинки Dacia в 2024 году (фото)

В 2024 году линейка марки Dacia будет расширена. Ожидаются семиместный кроссовер Bigster и новый бюджетный электромобиль Spring.

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Renault Group продолжают обновлять модельный ряд Dacia. В 2024 году вслед за новым Duster появятся еще две модели. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Первая новинка – кроссовер Dacia Bigster, который станет старшим братом Duster. 4,6-метровую модель построят на той же платформе CMF-B и предложат в версиях на 5 и 7 мест. Граненый дизайн с расширенными крыльями будет выдержан в духе младшего брата, а также концепт-кара Dacia Bigster 2021 года.

В 2024 году появится новая Dacia Spring Фото: Motor1.com

Кроссовер Renault/Dacia Bigster будет доступен в бензиновых и гибридных версиях, также возможно появление модификации с заводским ГБО. Модель будет примерно на 3000 евро дороже Duster.

Второй моделью станет новая Dacia Spring. Пока информации о бюджетном электромобиле не очень много: по одной версии, представят новое его поколение, по другой — модель пройдет масштабную модернизацию.

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Известно, что электрокар сохранит компактные размеры, но станет мощнее и получит увеличенную батарею. Его предложат выпускать в Китае, а в линейке появится версия с правым расположением руля.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault и Volkswagen совместно готовят недорогой электрокар за 20 000 евро.

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