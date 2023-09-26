Дешевый электрокроссовер от Renault преодолел высокий перевал в Карпатах (видео)

Кроссовер Dacia Spring смог выехать на горный перевал в Карпатах. Электрокар является переднеприводным и обут в стандартные дорожные шины.

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Электромобиль Dacia Spring продемонстрировал свои внедорожные способности. Компактный кроссовер от Renault поднялся большую высоту в румынских Карпатах. Об этом сообщает сайт Nextcar.

Испытать электрокроссовер Dacia Spring решил румынский блогер Космин Кречун. Выбор на это авто пал не зря, ведь модель выпускают именно в Румынии.

Переднеприводному кроссоверу было сложно на больших уклонах Фото: скриншот / YouTube

Следует отметить, что электромобиль Dacia Spring переднеприводный, да и клиренс у него относительно невысокий, но блогера это не остановило. Он отправился на кроссовере на перевал Табла Бутий высотой 1500 м.

Испытание получилось не из легких. Грунтовые горные дороги с множеством ухаб усыпаны мелким гравием. Существовал риск чиркнуть днищем и повредить батарею.

На спуске удалось подзарядить батарею Фото: скриншот / YouTube

К тому же, дорога местами была мокрой и на больших уклонах стандартным шинам Dacia Spring не хватало сцепления – он пробуксовывал и не хотел подниматься вверх.

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Тем не менее, электромобиль все же поднялся на перевал. Спускаться было уже легче, тем более, что на спуске тормозная рекуперация подзаряжала батарею. По окончанию путешествия у авто осталось 20% заряда.

Напомним, что электромобиль Dacia Spring – европейская версия модели Renault City K-ZE. Компактный 3,7-метровый кроссовер предлагают в версиях на 44 и 65 л. с. Батарея на 27,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 230 км. Это самый дешевый электрокар в Европе – его цена стартует с 20 000 евро.

К слову, это далеко не рекорд высоты для электромобиля. Ранее кроссовер Volkswagen ID.4 поднялся на 5816 м, но у него был полный привод.

Также Фокус рассказывал, что латвийский электрокар за 23 000 евро установил мировой рекорд скорости.