На украинском рынке появится электрокроссовер Ford Mustang: первые подробности (фото)

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E предложен в версиях мощностью от 270 до 487 л. с. Запас хода модели достигает 483 км.

Related video

В Украине будет официально представлен электромобиль Ford Mustang Mach-E. Как сообщает Auto-Consulting, первые кроссоверы уже прибыли в Украину.

Сейчас эту модель ввозят к нам неофициально. Пока новые электрокары Ford проходят сертификацию в нашей стране, поэтому пока рано говорить про комплектации и цены Ford Mustang Mach-E в Украине.

Запас хода Ford Mustang Mach-E достигает 483 км Фото: Ford

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E презентовали в 2019 году. Пятиместная модель длиной 4,7 м выполнена в стилистике спорткара Ford Mustang.

Производство Ford Mustang Mach-E налажено в Мексике и Китае. В 2021 году его признали североамериканским авто года.

Важно

Возвращение легенды: культовый спорткар Ford 60-х вернули в производство (фото)

Электромобиль Ford Mustang предложен в версиях мощностью от 270 до 487 л. с. с задним либо полным приводом. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: Ford

На выбор доступны батареи емкостью 68 и 88 кВт∙ч. Запас хода Ford Mustang Mach-E составляет от 340 до 483 км, в зависимости от версии.

Официальный импортер Ford в Украине подтвердил Фокусу информацию, что Ford Mustang Mach-E появится на нашем рынке. Кроме того, ожидается и новый электрический Ford Explorer. Старт продаж обеих моделей запланирован на осень 2024 года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился недорогой рамный пикап с автоматической КПП.

Также мы писали, что стартуют продажи Toyota Camry нового поколения.