Названо найпопулярніші кольори автомобілів в Україні за 2023 рік

Українці у 2023 році надавали перевагу строгим і стриманим кольорам автомобілів. Машин у яскравому забарвленні продали не дуже багато.

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У 2023 році українці придбали майже 61 тис. нових легкових автомобілів і третина з них були білими. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Renault Duster популярний у білому кольорі Фото: Renault

Найбільше в білому кольорі купили кросоверів Renault Duster. Ця ж модель користується попитом і в сірому кольорі, який є другим за популярністю відтінком в Україні — на нього припадає 31% ринку. Це й не дивно, враховуючи, що Duster — найпопулярніший автомобіль 2023 року в Україні.

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17% автомобілів обрали в чорному кольорі і найбільше серед них позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado. Четверте місце посідає синій колір (8%), а найпопулярнішим у цьому відтінку став електричний кросовер Volkswagen ID.4. Замикає ТОП-5 червоний (3%), а лідером у цьому відтінку є Mazda CX-5.

Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2023 рік:

Білий — 33%. Сірий — 31%. Чорний — 17%. Синій — 8%. Червоний — 3%. Зелений — 2,6%. Коричневий — 2% Бежевий — 1%. Помаранчевий — 0,7%. Жовтий — 0,5%.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли ексклюзивний спорткар Porsche в незвичайному кольорі.

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