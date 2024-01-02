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Авто

Авторинок України у 2023 році показав рекордне зростання: популярні марки та моделі (фото)

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Фото: Motor1.com | Авторинок України зріс одразу на 60%

Продажі нових автомобілів рекордно зросли за 2023 рік. Найбільшим попитом користувалися моделі Toyota й Renault.

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За 2023 рік в Україні продали майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Це одразу на 60,6% більше, ніж у 2022 році — таке зростання є рекордним для нашої країни. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

У грудні українці придбали 5,9 тис. нових авто. Попри проблеми з постачаннями машин через черги на кордоні, продажі зросли на 9% порівняно з листопадом і на 53% — порівняно з груднем 2022 року.

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Найпопулярнішою моделлю залишається Renault Duster
Фото: Renault

Лідером грудня стала Toyota з 972 проданими авто. Друге місце посіла Renault (678 авто), а третє — Skoda (600 шт.).

За результатами всього 2023 року Toyota й Renault також зберегли лідерство, а третім став Volkswagen зі зростанням 147%.

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Найпопулярніші автомобілі в Україні за 2023 рік:

  1. Toyota — 10 197 шт. (+47%).
  2. Renault — 5790 шт. (+46%).
  3. Volkswagen — 5627 шт. (+147%).
  4. Skoda — 4938 шт. (+75%).
  5. BMW — 4128 шт. (+139%).
  6. Hyundai — 2945 шт. (+29%).
  7. Mercedes-Benz — 2543 шт. (+52%).
  8. Suzuki — 2396 шт. (+192%).
  9. Mazda — 2252 шт. (+237%).
  10. Nissan — 1975 шт. (+75%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster. Він знайшов 5445 покупців.

Раніше стало відомо, що новий Duster третього покоління з'явиться в Україні тільки у 2025 році.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші авто з Китаю в Україні.