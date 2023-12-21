Стало відомо, коли в Україні з'явиться новий Renault Duster третього покоління

Кросовер Renault Duster в Україну поставлятимуть із Туреччини. Модель отримає віртуальний щиток приладів і нові двигуни.

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Новий Duster третього покоління буде представлений в Україні. Кросовер продовжать продавати на нашому ринку під маркою Renault. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Модель з'явиться в Україні з 2025 року Фото: Renault

Кросовер Renault Duster в Україні з'явиться тільки у 2025 році. Обумовлено це тим, що версію під брендом Renault планують випускати не в Румунії (як Dacia Duster), а в Туреччині. Виробництво там налагодять у 2024 році і завод не відразу вийде на повну потужність, тому спочатку не експортуватиме продукцію.

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Поки що невідомо, які саме модифікації Renault Duster привезуть в Україну — це стане відомо ближче до дати прем'єри моделі в нашій країні. У Туреччині кросовер запропонують з 1,0-літровим бензиновим турбодвигуном на 100 к. с., 1,2-літровим 130-сильним турбодвигуном із 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою, а також у 140-сильній гібридній версії.

У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Dacia

Нагадаємо, що новий Renault Duster тепер практично нічим не відрізняється від версії під маркою Dacia. Автомобіль отримав віртуальний щиток приладів і великий тачскрін, а об'єм його багажника зріс до 472 л.

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