Доступні та економічні: в Україні назвали недорогі авто з малою витратою палива (фото)

На українському авторинку представлені економічні бензинові, дизельні та гібридні моделі. Серед них — седани, хетчбеки, мінівени та кросовери.

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Бензин і дизель в Україні постійно дорожчають, тому витрата пального стає одним із ключових параметрів при виборі автомобіля. На українському ринку вистачає недорогих моделей з малим "апетитом". Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting обрала найекономічніші авто вартістю до $30 000.

До списку потрапили бензинові та дизельні моделі, а також гібриди. Звісно, в Україні продають і більш економічні авто, проте вони досить дорогі.

А-клас

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Найдоступнішим у списку є Hyundai i10 за 567 000 гривень з 1,0-літровим 67-сильним мотором. Хетчбек А-класу витрачає 4,2 л/100 км.

Fiat 500 Фото: Fiat

До цього ж сегменту відносяться 1,2-літровий 69-сильний Fiat 500 з витратою 4,9 л на 100 км (599 000 гривень) і компактний кросовер Suzuki Ignis з "м'якою" гібридною установкою на 83 к. с. (4,1 л/100 км) за 636 000 гривень.

В-клас

Toyota Yaris Фото: toyota.com.ua

Найекономічніший автомобіль у цьому рейтингу — гібрид Toyota Yaris з витратою 3,1 л/100 км. 116-сильний хетчбек оцінили в 897 760 гривень.

Skoda Fabia Фото: Skoda

У В-класі також запропоновані Citroen C3 з 1,2-літровим 82-сильним бензиновим мотором (4,7 л на 100 км) вартістю 585 600 гривень і Skoda Fabia за 624 552 грн потужністю 80 к.с. і з витратою 4,7 л/100 км.

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С-клас

У цьому сегменті найбільше недорогих економічних авто. Домінують моделі концерну Stellantis із турбодизелями. Седани-близнюки Citroen C-Elysee і Peugeot 301 з 1,6-літровим мотором на 92 к. с. витрачають 4,3 л на 100 км і коштують від 632 800 гривень.

Opel Astra Фото: Тарас Брязгунов

А Citroen C4 (крос-хетчбек і седан С4 X), Opel Astra і Peugeot 308 оснащені 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем і в середньому споживають від 3,8 до 4,8 л на 100 км. Стартова ціна становить від 971 000 до 1 104 000 гривень.

Peugeot 308 Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, можна обрати хетчбек та універсал Seat Leon з 1,5-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором на 150 к.с. з "м'якою" гібридною установкою та витратою менше 5 л на 100 км. Ціна — від 1 004 795 гривень.

Мінівени та фургони

Серед легких комерційних авто найекономічнішим (4,1 л/100 км) є Ford Trannsit Courier з 1,5-літровим 75-сильним турбодизелем. Він коштує від 819 590 гривень.

Citroen Berlingo Фото: Citroen

Споріднені Citroen Berlingo, Opel Combo Life і Peugeot Rifter оснащені 1,5-літровим турбодизелем на 100 к. с. і витрачають 4,2 л на 100 км у змішаному циклі. Стартова ціна — 814-854 тис. гривень.

Renault Express Фото: Renault

У Renault Express також 1,5-літровий турбодизель, але 95-сильний. Його "апетит" дещо більший (4,6 л/100 км), але зате він дешевший — від 785 000 гривень.

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Кросовери

Найекономічніші кросовери за невеликі гроші — 116-сильний гібрид Toyota Yaris Cross (1 003 464 грн) і DS 3 з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем (1 107 700 грн) — обидві моделі витрачають у середньому 3,8 л на 100 км.

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Такий самий дизельний двигун у Peugeot 2008 за 962 000 гривень (витрата 4,0 л/100 км) і в Opel Grandland вартістю від 1 007 900 гривень (4,2 л на 100 км).

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Крім того, на українському ринку залишається дизельний Renault Duster (від 753 600 гривень), хоча в моделі нового покоління мотора на важкому паливі вже не буде. 1,5-літрова 110-сильна четвірка витрачає 4,8 л на 100 км.

Раніше Фокус розповідав, що витрату пального популярних кросоверів перевірили в реальних умовах.

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