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На український ринок виходить потужний кросовер Lexus із витратою 1,3 л на 100 км (фото)

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Фото: Lexus | Lexus RX 450h+ — 309-сильний гібрид, що підзаряджається

Новий Lexus RX 450h+ оснащений 309-сильною гібридною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Кросовер може проїхати до 69 км на електротязі.

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Лінійку Lexus RX в Україні поповнить нова модифікація 450h+. Це перший гібрид, що підзаряджається, в історії моделі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського бренду.

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Кросовер може проїхати до 69 км на електротязі
Фото: Lexus

Новий Lexus RX 450h+ оснащений 2,5-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів. Сумарна віддача становить 309 к. с., а розгін до 100 км/год займає 6,5 с.

Гібрид Lexus RX 450h+ отримав батарею на 18,1 кВт∙год і здатний проїхати 69 км в електричному режимі. Витрата палива в комбінованому циклі становить лише 1,3 л на 100 км.

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Від стандартного Lexus RX 2023 плагін-гібрид можна відрізнити за особливою решіткою радіатора, зміненим спойлером на даху і молдингами в колір кузова.

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У салоні встановлено 14-дюймовий тачскрін
Фото: Lexus

Кросовер Lexus RX 450h+ на українському ринку коштуватиме від 3 945 723 гривень. Комплектація розширена і включає 14-дюймовий тачскрін, акустику Mark Levinson з 21 динаміком і пакет систем безпеки Lexus Safety System+, що охоплює адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі і попередження про перехресний рух.

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